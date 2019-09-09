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مصادر لـ«الوطن»: لا صلاحيات للكليات والقرار لـ«التعليم العالي»! … مطالبات بإعادة تقييم نتائج مسابقة العمارة

| الوطن

الثلاثاء, 10-09-2019

طالب عدد من الطلاب المتقدمين إلى اختبارات ومسابقة القبول في كليات هندسة العمارة بالجامعات بإعادة النظر بالنتائج، معترضين على التقييم الذي صدر بحقهم على أن يتم إنصافهم من وزارة التعليم العالي ليصار لإعادته وعدم الاكتفاء بجمع العلامات الموضوعة فقط.
وفتحت الوزارة باب التقدم بالاعتراض على المسابقة، لكن يرى البعض من أهالي الطلاب أنه لم يحدث أن تم النظر بأي طلب اعترض عليه بتغييره من راسب إلى ناجح، وذلك من منطلق أن الوزارة قد تفقد مصداقيتها في هذا الموضوع.
وما زاد من استغراب الطلاب السرعة القياسية التي صدرت خلالها نتائج الاختبارات، والتي علت معها انتقادات البعض من الراسبين، وخصوصاً من حصل على مجموع جيد بالشهادة الثانوية لينتهي به الأمر خارج «العمارة» ويبدأ بالتفكير باختصاص آخر خارج إطار رغباته.
وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن عدداً من الطلاب راجعوا كلية العمارة فأخبرتهم أن الأمر خاص بالتعليم العالي، ولا علاقة لها بشكل مباشر بالمسابقة المركزية المحددة وهي من صلاحيات أصحاب الشأن؟

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