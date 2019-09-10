رياضة

أكاديمية العرسان الكروية الأولى في شرق سورية

| شادي علوش

الأربعاء, 11-09-2019

بمشاركة نحو 50 لاعباً وبأعمار تتراوح بين 8-14 عاماً انطلقت أكاديمية العرسان الكروية بدير الزور بإشراف لاعب نادي الفتوة الأسبق حيدر عبد العزيز لتكون أول أكاديمية كروية في المنطقة الشرقية.
مدير الأكاديمية أحمد العرسان وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال: هدفنا الأول من افتتاح هذه الأكاديمية هو تنشئة جيل كروي جديد في دير الزور بعد أن ساهمت الأزمة بعرقلة ولادة جيل ناشئ طوال السنوات الماضية ما اضطر أندية المدينة للتعاقدات الخارجية وبغزارة غير مسبوقة.. عندما خططنا لافتتاح هذه الأكاديمية بعد حصولنا على استثمار ملعبين خاصين لم نكن نضع الجانب التجاري في أولوياتنا ولهذا السبب تعاقدنا مع مدرب مجتهد سبق له العمل مع أعمار كهذه ونجح بذلك، ومشروعنا مستمر باستقبال المواهب واستقطابها وتهيئتها لتمثيل أندية المدينة في المستقبل.
وختم العرسان حديثه بالقول: نحن متكفلون بنفقات اللباس والمواصلات وتقديم كل احتياجات التدريبات مقابل رسم رمزي بالإضافة لفتح أبواب الملعبين لاستقبال تدريبات قواعد ناديي الفتوة واليقظة وسنعمل على تنظيم دورات رياضية كروية بمشاركة فرق من الأحياء الشعبية بهدف اكتشاف المزيد من المواهب كي تعود العافية للقواعد الكروية الديرية التي كانت رافداً أساسياً لأندية المحافظة وللمنتخبات الوطنية.

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