رياضة

مدرب النواعير المعسعس: لم تكتمل جاهزيتنا للدرجة المطلوبة

حماة - عمار شربعي

الأربعاء, 11-09-2019

أكد الكابتن فراس معسعس مدرب فريق النواعير من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة الإعلامية في مقر النادي في حي الأندلس بأن فريقه ورغم اقتراب انطلاق الدوري لم يصل لدرجة الرضا التامة ويعود السبب في ذلك لتفاوت الانسجام الفني بين لاعب وآخر.
مشيراً إلى أن بعض اللاعبين غادروا الفريق بسبب ذلك في إشارة إلى عزوف المهاجم محمد كنيص عن الفريق منذ أيام قليلة ـ وقد يكون ابتعاد الكنيص عن الفريق لأسباب مختلفة تماماً عما ذكره المعسعس لأن الجميع بات يعلم أن خلافاً شخصياً بين الطرفين حصل في الخفاء لم يعلم به أحد، والسبب يعود كما أكد المصدر المحاولات المتلاحقة من جانب المعسعس لتهميش الكنيص فنياً وقد يكون هو السبب الأكثر قناعة على اعتبار أن المعسعس أكد وأمام الإعلام أن كنيص أمس يختلف عن كنيص اليوم ويقصد في جوانب فنية على الرغم من تصريحه أنه هو من اختار جميع اللاعبين.
بالعودة لتفاصيل الجلسة الصحفية أشار المعسعس إلى أن الاختبارات البدنية هي الفاصل الحقيقي لجميع اللاعبين ومن لا يتجاوز الاختبارات قد يبتع عن التشكيل الأساسي حتى يرتقي بدنياً للمستوى المطلوب ـ وفي نظرة فنية سريعة حول منافسات الدوري لم يحدد المعسعس طموحه الذي يراوده مكتفياً بعبارة (ترتيب فريقي بين الخامس والتاسع) وفي ختام حديثه أكد أن العمل في الكادر الفني يسير بشكل صحيح وأنه هو الذي يتحمل على عاتقه أي تراجع وفي حال التقدم الجميع يشارك به مشيراً بيده للكابتن خالد حوايني مدير الفريق الذي أكد بدوره أن الحديث قد يكون في غير وقته عن طموحنا المشروع وأن تفاصيل المراحل الأربع الأولى كفيلة برسم خطوط عريضة لملامح الفرق بشكل واضح.

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