الشرطة تكشف عن مواد فاسدة وأسعار عالية من مورد سجن السويداء!

كشف مصدر في قيادة شرطة السويداء عن وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار الموجودة في جدول لجنة أرزاق السجن المركزي بالسويداء، وتم اكتشاف ذلك نتيجة لمتابعة قيادة الشرطة لتنفيذ جدول أعمال لجنة أرزاق السجن من المواد الغذائية المستجرة عن طريق المتعهد «المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء والمستثمرين لدى جمعية رعاية المسجونين بالسويداء».

وأشار المصدر إلى وجود ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد تزامن مع انخفاض جودتها، مضيفاً: تم التواصل مع المؤسسة السورية لتلافي تلك الملاحظات فتم تخفيض الأسعار بنسبة 25% تقريباً مع تحسين مستوى جودتها.

ولفت إلى أنه تم الإيعاز لرئيس لجنة شراء أرزاق السجن بطلب تحليل عينات من المواد الموجودة في مستودع السجن المركزي لدى مخابر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ليتبين أن بعض المواد غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية كما ورد في شهادة تحليل المخبري لمادتي دبس البندورة واللبن العربي البقري، كما تم إتلاف كميات مخالفة للمواصفات السورية من مادة الفروج واللحوم الحمراء وجميعها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد تنظيم محضر ضبط مخالفة من قبل لجنة التموين بحق المورد لجمعية رعاية المسجونين لبيعه مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية السورية.

وأكد المصدر قيام مجلس إدارة جمعية المسجونين في السويداء بتسطير كتاب إلى مستثمري فعاليتي البوفيه والدكان في السجن المركزي تؤكد ضمنه تفادي حدوث أي مخالفة بدخول اللحوم غير الصالحة إلى السجن المركزي أو أي مواد غذائية أخرى، وتوضح فيه تحديد شروط توريد اللحوم وغيرها، كأن يتم تزويد الجمعية بطلب الفاتورة قبل يوم على الأقل كما هو وارد في عقد الاستثمار، بحيث تقوم الجمعية بفحص المادة قبل دخولها عن طريق الطبيب المختص وأن يتحمل التاجر مورد المادة أي مخالفة للمواصفات أو الصلاحية على أن يتم توريد اللحوم حصراً عن طريق مسلخ الدولة وتكون مرفقة بتقرير طبي من قبل طبيب المسلخ ولا يسمح بإدخال أي مادة لحوم لا تحمل ختم مسلخ الدولة والتأكيد أنه سيتم إتلاف كامل المادة مهما بلغت قيمتها، كما يتحمل المستثمر مسؤولية سوء تخزين المادة الذي يؤدي إلى تلفها تحت طائلة المحاسبة وفسخ عقد الاستثمار مع حرمان المستثمر من أي حقوق خاصة بالاستثمار.