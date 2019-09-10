لجنة محروقات طرطوس تحدد خريطة توزيع المازوت على المحطات.. ومحطات تشتكي!

اشتكى بعض أصحاب محطات الوقود في طرطوس من الآلية التي يتم توزيع المحروقات المخصصة للمحافظة من بنزين ومازوت بموجبها، ويؤكدون أنه يتم حصر إعطاء طلبات المازوت لعدد محدد من المحطات خاصة في مدينة طرطوس وما حولها.

كما يتم حصر مازوت الزراعة بمحطة اتحاد الفلاحين مع أنها بيد مستثمر خاص وليس تحت إدارة اتحاد الفلاحين كما كانت سابقاً وهكذا بالنسبة لمازوت المنشآت السياحية والصناعية والمخابز حيث إن الأمر محصور ببعض المحطات.

كما تفيد الشكوى بحصر المازوت للشاحنات بمحطة ضمن المرفأ رغم ما يشاع عن تلاعب فيها بالتواطؤ مع السائقين..

مدير محروقات طرطوس عدنان ديب بين لـ «الوطن» أن طلبات المازوت التي توزع على محطات مدينة طرطوس هي مخصصات سرافيس نقل الركاب التي تعمل ضمن المدينة فقط وهي توزع وفق الدور على المحطات المتواجدة ضمن مدينة طرطوس وبقرار من لجنة المحروقات أما فيما يخص المازوت الزراعي فهو يوزع على مناطق المحافظة وفق دور ثابت على كافة المحطات الراغبة في كل منطقة باستثناء منطقة طرطوس حيث توضع مخصصات المازوت الزراعي في محطة اتحاد الفلاحين بناءً على قرار من لجنة المحروقات دعما لهذه المنظمة.

وبالنسبة لمازوت المنشآت السياحية والصناعية أكد ديب أن الأمر متاح أمام كافة المحطات التي ترغب باستجرار المازوت بسعر التكلفة لتزويد هذه المنشآت وقد تقدمت العديد من المحطات في السابق وأعادت سحب طلبها لاحقا» باستثناء محطة واحدة ويتم حاليا» تزويد المنشآت عبر الصهاريج الخاصة بشركة محروقات. وبالنسبة لمحطة مكتب نقل البضائع التي تزود الشاحنات الخارجة من المرفأ إلى باقي المحافظات فهي تابعة لوزارة النقل وتقوم بتزويد الشاحنات عبر البطاقة الذكية وبمخصصات محددة ويتم تزويدها لأربعة أيام أسبوعيا» لتأمين الشاحنات المحملة بالبضائع والخارجة من مرفأ طرطوس كون المحطة أحدثت خصيصا» لهذا الأمر

وبخصوص مازوت المخابز قال ديب: تتقدم المحطات الراغبة بتزويد المخابز في منطقتها بطلب إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي بدورها تعلمنا بهذه المحطات والتي سيتم تزويدها بشكل شهري وفق الدور المحدد من قبلهم

على أي حال الشكوى مازالت قائمة ونتمنى من لجنة المحروقات توزيع الطلبات على المحطات استناداً لأسس ومعايير محددة