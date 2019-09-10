سورية

بوغدانوف ينفي أن تكون سورية مدينة لروسيا بـ3 مليارات دولار

| الوطن – وكالات

الأربعاء, 11-09-2019

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن سورية مدينة لروسيا بـ3 مليارات دولار.
وقال بوغدانوف، في تصريح صحفي، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، معلقاً على تلك التقارير: «إنه كلام فارغ وهراء في هراء».
وأوضح بوغدانوف، أن دمشق مدينة لـموسكو، لكنه أشار إلى أن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي.
وكانت في وقت سابق، نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية خبراً مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يطلب من نظيره السوري، الرئيس بشار الأسد، دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دين ما.
جاء تقرير الصحيفة البريطانية في وقت يحقق فيه الجيش العربي السوري وبدعم من الحلفاء، تقدماً استراتيجياً في مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى المتحالفة معه، في محافظة إدلب والأرياف المحيطة.

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