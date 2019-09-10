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مباحثات سورية عراقية لتسريع افتتاح معبر «البوكمال القائم»

| وكالات

الأربعاء, 11-09-2019

بحث سفير سورية لدى العراق صطام جدعان الدندح مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، أمس، في العاصمة العراقية بغداد السبل الكفيلة بالإسراع في إعادة فتح معبر «البوكمال القائم» الحدودي بين البلدين.
وأكد السفير الدندح خلال اللقاء، حسب وكالة «سانا» الرسمية، إنجاز سورية كل المتطلبات اللوجستية لفتح المعبر، وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين.
بدوره استعرض العقابي عمليات تهيئة المعبر من الناحية العراقية، مشدداً على اهتمام الحكومة العراقية بالإسراع في فتح المعبر بوقت قريب جداً، تنشيطاً لحركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين الشقيقين.
يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من استهداف العدو «الإسرائيلي» معسكر قيد الإنشاء للجيش العربي السوري وحلفائه لإيواء الجنود في منطقة البوكمال، حيث تحدثت بعض وكالات الأنباء عن تأجيل افتتاح المعبر لأجل غير مسمى.
وكانت قناة «الميادين» قد نقلت أول من أمس عن «مصدر أمني في سورية» قوله: إن العدوان لم يوقع أي إصابات، مشيراً إلى أن العدو استخدم الأجواء الأردنية بمساعدة الأميركيين من قاعدتهم في التنف، واصفاً هذا العدوان بأنه تجاوز للخطوط الحمراء في هذه المنطقة.

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