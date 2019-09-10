برجك اليوم – الأربعاء 11 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اليوم مناسب للتناغم مع أصدقاء ينسجمون مع تطلعاتك وطموحاتك وأفكارك، وقد تحصل على مفاجأة سارة أو نتيجة إيجابية لوضع معقد كان يشغلك في عملك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ربما تستنكر ما يحصل حولك وتبدأ في النقد أو التصريح بكلام يجب ألا تقوله، فأنت تهدف إلى الخروج من حال المراوحة ولكن حاول أن تدرس كل كلمة تقولها أو أي تصرف.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تجد حلولاً ومساعدات من أصدقاء قدامى وتقوم بجهد مضاعف واليوم للأوراق أو للمقابلات فالحظ داعم لاختيارك وأجواء مميزة حولك، ذهنك يعمل بطاقته القصوى.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حظوظك هذا اليوم تأتي من الآخرين أي بمقدار الجهد الجماعي الذي تبذله مع المحيط، وعروض جديدة من أصدقاء أو خيارات إيجابية يقدمها لك من يحبك ومن يحترم وجهة نظرك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب العراقيل تعود للظهور وقد تقرر هذا اليوم تأجيل بعض المشاريع فانتبه للعمل، لأن نقاشاتك الحادة وقراراتك غير المحسوبة قد تخسرك أصدقاء أو حلفاء فكن أقل حساسية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول كل ما أنصحك به هو الاعتماد على الآخرين فهناك أشخاص حولك يستطيعون أن يساعدوك بالتأكيد وانتبه حين يبدأ جسدك في منحك إشارات التنبه إنك تعب اسمع نداءه.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ليكن ذهنك صافياً ومرتباً لتتكلم بأمورك من دون صعوبات فأنت تجيد الحديث، واليوم سعيد لأنك تمتلك قوة إضافية في التركيز على أهدافك وقدرة غير عادية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تفقد أحد أصدقائك لو بقيت متطرفاً بمواقفك فحاول أن تكون دبلوماسياً، وانتهز فرصاً للتقرب من بعض الأشخاص المهمين لتحصل على مرادك فاليوم متعب.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول ذهنك يعمل بطريقة صحيحة وهذا يجعل دروبك واضحة وعلاقاتك مع أصدقائك مثمرة، وقد تفاجأ بزيارات غير متوقعة أو أمور عائلية تشغلك عن أعمالك فاليوم للحركة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني كن لبقاً في عروضك أو تصرفاتك فقد تجد حلاً لمشكلة تشغلك وقد تخص أمور عائلية، فالظروف أكثر ودية وأنت أكثر هدوءاً وانفتاحاً على محيطك الأسري والعاطفي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حظوظك جيدة من الغرباء ومالك أيضاً سيأتي من غرباء أو من سفر أو يذهب إلى سفر، فالأمور المالية تتجه للأفضل وأنت تحرص على أن تتمسك بأجواء القوة والإيجابية.