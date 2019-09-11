مراهق يقتل جميع أفراد عائلته

أفادت وسائل إعلام بأن مراهقاً أميركياً عمره 14 سنة، قتل جميع أفراد عائلته بعد أن اكتشف أن أمه التي ربته ليست والدته البيولوجية.

وقالت الشرطة إن المراهق، ميسون سيسك، اعترف بقتل والده جون سيسك (38 عاماً) وزوجة والده ماري سيسك (35 عاماً) وأخويه غير الشقيقين كين (6 سنوات) وكولسون (6 أشهر) وأخته غير الشقيقة أورورا (5 سنوات) في منزلهم بمدينة إلكمونت بولاية ألاباما الأميركية.

وذكرت الشرطة أن المراهق اتصل بالشرطة وقال إنه كان في قبو المنزل وسمع أصوات إطلاق النار فوقه.

وبعد الوصول إلى المكان والتواصل مع المراهق، لاحظت الشرطة بعض التناقضات في شهادته. ثم اعترف خلال استجوابه بقتل أفراد عائلته.

ولم تكشف الشرطة عن دوافع الجريمة، لكن أحد أهالي سيسك كشف أن المراهق علم قبل فترة أن ماري سيسك لم تكن أمه، وأن تصرفاته خلال الأشهر الماضية كانت توحي بوجود مشاكل نفسية لديه.