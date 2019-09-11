اليوم افتتاح معرض الكتاب الحادي والثلاثين … 13 دولة و237 دار نشر و50 ألف عنوان ونسبة الحسومات من 25 إلى 80 بالمئة

برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مكتبة الأسد بدمشق، أحد أهم الصروح الثقافية في سورية والعالم، حيث تفتتح نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار، معرض الكتاب الحادي والثلاثين في السابعة من مساء اليوم تحت عنوان «الكتاب بناء للعقل».

وتم اختيار هذا العنوان باعتبار أننا في مرحلة مهمة جداً تقتضي إعادة بناء الوعي والعقول بعدما تعرضت سورية لويلات الحرب الإرهابية التي طالت الحضارة والثقافة.

وتحتضن مكتبة الأسد على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع مختلف أشكال المعرفة والتراث والكتب والمؤلفات والدوريات والمراجع والمخطوطات.

ويمتد المعرض عشرة أيام لتختتم فعالياته يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، علماً أن أبوابه مفتوحة من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً عدا يوم الجمعة من الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً.

ويشارك في معرض هذا العام 13 دولة هي: مصر ولبنان والعراق وإيران وتونس والأردن والإمارات وسلطنة عمان والسودان وروسيا وإندونيسيا والدنمارك إضافة إلى سورية، بمشاركة 237 دار نشر بما يزيد عن خمسين ألف عنوان.

وتشمل هذه الدورة من المعرض للمرة الأولى جناحاً خاصاً للناشرين الشباب بشكل مجاني بهدف دعمهم وإعطائهم فرصة تجاوز الصعوبات التي يعاني بعضهم منها.

وستقوم إدارة المعرض لهذا العام وللمرة الأولى بإتاحة الفرصة للزوار لتقديم ملاحظاتهم مباشرة حول عناوين الكتب أو صورها أو مضامينها لمعالجتها.

واشترطت المكتبة على دور النشر ألا تقل نسبة الحسومات عن 25 بالمئة مع وجود أجنحة ستقدم حسماً يصل إلى 80 بالمئة وأكثر، مثل الهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب.

ويشمل المعرض برنامجاً ثقافياً غنياً يرافق المعرض وما يتضمنه من ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية وعروض سينمائية محلية وعالمية، وتكريم ثلة من المبدعين السوريين في مجال الأدب، إلى جانب معرض الكتب والمخطوطات النادرة، ومعرضاً آخر للفن التشكيلي يقام لأول مرة بعنوان «دمشق في الفن التشكيلي»، وحفلات توقيع الكتب.

أهداف المعرض

ويهدف معرض هذا العام إلى توثيق الروابط الفكرية بين أقطار الوطن العربي، وإطلاع السوريين على أحدث النتاجات الفكرية في الوطن العربي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعارف بين أصحاب دور النشر والمؤسسات العارضة في سورية وأرجاء الوطن العربي ليتم التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في سبيل خدمة الثقافة وتوسيع شبكة نشر الكتاب العربي.

كما يهدف أيضاً إلى دعم وتشجيع حركة النشر في الجمهورية العربية السورية وإطلاع دور النشر العربية على الكتاب السوري، وتوسيع أفق المطالعة والثقافة العربية لدى المواطن العربي السوري وتعزيز مقتنيات المكتبة من الإصدارات الحديثة للكتاب.

الاحتفاء بالمعري

اختارت إدارة المعرض أبو العلاء المعري ليكون شخصية المعرض التاريخية، باعتباره شخصية ذات بعد تاريخي حضاري، وهو شاعر وفيلسوف وأديب عربي لقب بـ«رهين المحبسين» ولد في 973 وتوفي عام 1057.

ويتضمن هذا النشاط ندوة يشارك فيها أساتذة جامعيون يتحدثون عن المعري وعن تأثيره على الثقافتين العربية والعالمية، إضافة إلى تخصيص مجموعة من كتب المعري في جناح المخطوطات والكتب النادرة.

المهرجان السينمائي

من الفعاليات المرافقة لمعرض الكتاب، المهرجان السينمائي، حيث يعرض عشرة أفلام محلية وعالمية تقاسمته روائع أفلام السينما العالمية وأحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما.

الأفلام السورية التي ستعرض هي «رجل الثورة» لنجدة أنزور و«دمشق حلب» لباسل الخطيب و«أمينة» لأيمن زيدان و«عزف منفرد» لعبد اللطيف عبد الحميد و«حنين الذاكرة» لأربعة مخرجين شباب.

أما الأفلام العالمية فهي «Gone with the wind، The visit، Cannery row، The color purple، The last tycoon.

وتبدأ جميع العروض في الرابعة عصراً في قاعة المحاضرات في مكتبة الأسد.

الفعاليات الثقافية

ويتميز المعرض بالفعاليات الثقافية المرافقة، الغنية والمتنوعة، وإليكم برنامجها كاملاً:

الجمعة 13 أيلول

ندوة «جدلية العروبة والمقاومة» بمشاركة جوزيف أبو فاضل والنائب الكويتي عبد الحميد دشتي ود. إبراهيم علوش وإدارة د. إسماعيل مروة – السادسة مساءً.

أمسية شعرية عربية – إيرانية تحية للمقاومة بمشاركة محمد حديفي وجابر سلمان وحسين عبد الكريم «سورية» ومرتضى حيدري آل كثير «إيران» ومعاذ الجنيد «اليمن» وطراد حمادة «لبنان» ومحمود حامد وعبير عطوة «فلسطين» – الثامنة مساءً.

السبت 14 أيلول

أمسية شعرية للشاعر محمد علي شمس الدين – السادسة مساءً.

حفل توقيع كتاب «الصين الفعل المؤسس لنظام عالمي جديد.. الجذور والمسار – حدود الطموحات» بمشاركة د. بسام أبو عبد ود. زياد عريش وميلاد هاشم المقداد وحضور السفير الصيني – السابعة مساءً.

حفل توقيع كتاب «سورية في المنظور» للقائم بالأعمال التشيلي بدمشق الكاتب الدكتور بابلو صباغ – الثامنة مساءً.

الأحد 15 أيلول

محاضرة بعنوان «التفسير الجامع إنزال النص على الواقع» يلقيها وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد – السادسة مساءً.

أمسية شعرية يشارك فيها إبراهيم ياسين وصالح هواري وقحطان بيرقدار وجمال المصري وعبد الناصر حمد وأمير سماوي – الثامنة مساءً.

الإثنين 16 أيلول

ندوة عن «أبي العلاء المعري شاعراً وفيلسوفاً» بمشاركة د. جهاد بكفلوني ود. محمد قاسم وإدارة سمير عدنان المطرود – الثانية عشرة ظهراً.

ندوة سينمائية بعد فيلم «دمشق حلب» بحضور الفنان الكبير دريد لحام والمخرج باسل الخطيب والفنانة كندا حنا – السادسة مساءً.

الثلاثاء 17 أيلول

ندوة بعنوان «الكتب النادرة في مكتبة الأسد الوطنية ومطابعها» يشارك فيها أمينة الحسين وهبة المصالح وإياد مرشد – الثانية عشرة ظهراً.

محاضرة بعنوان «السرديات التاريخية» يلقيها د. فاضل الربيعي – السادسة مساءً.

الأربعاء 18 أيلول

ندوة عن كتاب «ما العلمانية؟» بمشاركة د. محمد عرب صاصيلا د. ناديا خوست ود. عقيل محفوظ إدارة حسام خضور – الثانية عشرة ظهراً.

محاضرة بعنوان «الذاكرة السينمائية للحرب على سورية» يلقيها المخرج نجدة أنزور – السادسة مساءً.

الخميس 19 أيلول

محاضرة «الآثار السورية في ظل الحرب» يلقيها المدير العام للآثار والمتاحف د. محمود حمود – الثانية عشرة ظهراً.

محاضرة بعنوان «جماليات السردي والبصري في عمل الممثل المسرحي – التمثيل السوري نموذجاً» يلقيها د. جواد الأسدي – السادسة مساءً.

أمسية شعرية عربية إيرانية تحية للمقاومة – بمشاركة نزار بني المرجة ومحمد حسين العلي وراتب سكر وانتصار سليمان وهيلانة عطا اللـه «سورية» وإبراهيم طاهر بوريان «إيران» ورضوان قاسم «فلسطين» وفائز الحداد «العراق».

الجمعة 20 أيلول

أمسية شعرية للشاعر غسان مطر – السادسة مساءً.

أمسية قصصية يشارك فيها وليد معماري وعماد نداف ونصر محسن وسوسن رجب – الثامنة مساءً.

السبت 21 أيلول

ندوة «الرقمنة من أجل نشر الثقافة والتعليم في سورية» بمشاركة د. خليل عجمي ود. ميسون دشاش – الثانية عشرة ظهراً.

عرض فيلم إيراني «الوكالة الزجاجية» مترجم إلى العربية – الثانية ظهراً.

حفل توقيع وندوة حول كتاب «الرجل الذي لم يوقع» بمشاركة الدكتورة بثينة شعبان والإعلامي اللبناني غسان بن جدو – السادسة مساءً.

الأحد 22 أيلول

ندوة عن «تطور صناعة الكتاب» يشارك فيها د. ثائر زين الدين وهيثم الحافظ وعبير عقل – الثانية عشرة ظهراً.

حفل تكريم الأدباء والمثقفين والناشرين – السادسة مساءً.