البدء بمعالجة الانهيارات على نهر الغمقة بطرطوس

أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن لـ«الوطن» البدء بتنفيذ مشروع إكساء مجرى نهر الغمقة في موقع حي الطليعة، مشيراً إلى مباشرة آليات الشركة المنفذة بالعمل في الموقع بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إضافة الاعتماد المطلوب لمعالجة موضوع الانهيارات الحاصلة على مجرى النهر بكلفة قدرها مليار ليرة سورية.

وأوضح حسن أن المباشرة بالتنفيذ تمت من قبل وزارة الإشغال العامة والإسكان نظراً لأهمية المشروع وبغية إنجازه قبل حلول الشتاء.

وأشار حسن إلى أنه يتم حالياً إجراءات التعاقد بالتراضي مع مؤسسة الإسكان العسكرية لكونها تعتبر رائدة في هذا المجال كما أنها تقوم حالياً بتنفيذ البنى التحتية في الموقع العام لجامعة طرطوس ومن ضمنها تكسية جوانب نهر الغمقة الذي قامت بتنفيذه منذ أشهر بمستوى فني عالٍ وحيث إن مشروع التهذيب المراد تنفيذه في حي الطليعة هو امتداد طبيعي لما قاموا بتنفيذه إضافة إلى وجود الآليات الهندسية والمجابل العائدة للمؤسسة في الموقع.

وبين حسن أنه أثناء زيارة رئيس الحكومة مع الفريق الحكومي إلى طرطوس تم تسليمه كتاب رئيس مجلس المدينة حول احتياجات المجلس لتأمين التمويل اللازم لتهذيب مجر نهر الغمقة، وعليه تم التوجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير المالية ورئيس لجنة المتابعة لمشاريع طرطوس ومحافظ طرطوس متضمنا طلب تأمين جميع الاحتياجات الواردة في كتاب المجلس واتخاذ ما يلزم لمعالجتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

يذكر أنه نتيجة للهطلات المطرية الاستثنائية التي شهدتها المحافظة خلال شهر آذار الماضي حصل انجراف جزئي في التربة على الحد الجنوبي للنهر في موقع حي الطليعة ونشرت «الوطن» في حينه حول الموضوع، حيث تم تكليف لجنة السلامة بتقييم الواقع وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حصول أي طارئ وبعدها زارت لجنة وزارية الموقع منذ نحو الشهر واطلعت على الواقع السيئ وكان القرار بالمعالجة.