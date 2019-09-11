معظم مخالفات أسواق الحسكة عدم الإعلان عن الأسعار

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة إغناطيوس كسبو لـ«الوطن» أن مستوى رغيف الخبز في أفران الحسكة الحكومية مستقر وضعه من حيث الوفر والكمية، وإن كان دون مستوى المواصفات القياسية من حيث الجودة والنوعية، مبيناً أن تفاوت الأسعار وارتفاع معدلاتها بالنسبة للمواد الاستهلاكية الجافة، كله مرتبط بارتفاع وهبوط سعر صرف الدولار الذي يتحكم فيه التجار باعتبار أن سعر صرف الدولار هو الميزان الناظم لاستقرار الأسعار في السوق، على حين الارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والخضر والفاكهة يكاد يكون طفيفاً ومقبولاً وارتفاعاته عادية بشكل عام، وبالنسبة للمواد المذكورة فإنها محافظة على أسعارها وجميعها متوافر في السوق ولا يوجد انقطاع أو غياب لأي مادة منها.

وبيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عماد الدرعان أن الدائرة سيّرت خلال شهر آب الماضي 55 دورية ضمن مواقع سيطرة المديرية، وقامت بتنظيم 18 ضبطاً تموينياً مباشراً، وضبوط عيّنات بحق الفعاليات والمحال التجارية، منها 6 ضبوط تخص عدم الإعلان عن الأسعار وضبط واحد يخص البيع بسعر زائد وواحد يتعلق بالامتناع عن البيع و4 ضبوط بدل خدمات وضبط واحد يتعلق بالأفران المخالفة وآخر يتعلق بعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية وفاسدة، و5 ضبوط عينات واحد منها مخالف و4 مطابق.

وأضاف الدرعان إن عدد الضبوط المنظمة بلغ 13 ضبطاً، ووصل عدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها وفق المادة 25 إلى 5 ضبوط.