الحكومة تسعف «الصناعة» بمليار ليرة معظمها لشركة إنشاءات

وافقت الحكومة مؤخراً على إقرار خطة إسعافية لإعادة الإعمار للوزارات عام 2019 لجهة المبالغ المخصصة لكل وزارة، حيث طالبت الحكومة ممثلة بلجنة إعادة الإعمار جدولاً تفصيلياً يبين المشاريع الإسعافية المراد تنفيذها خلال عام 2019، والمبالغ المخصصة لكل مشروع.

فيما يخص وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها، تخصيصها بمبلغ مليار ليرة سورية في الخطة الإسعافية لعام 2019، لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة.

وفي التفاصيل، بيّن تقرير للوزارة أنه تم تخصيص شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية بمبلغ قدره 726.9 مليون ليرة، من حساب لجنة إعادة الإعمار لتنفيذ مشروع استكمال إعادة تأهيل مقر شركة الإنشاءات المعدنية بعدرا.

كما تم تخصيص المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمبلغ 160 مليون ليرة، لعدد من المشاريع، منها مشاريع الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب، واستكمال مشروع تجهيز قسم الكهرباء الصناعية مع كل مستلزماته من كابلات وتوصيلات، إضافة إلى مشروع ربط مركز التحويل في الشركة مع محطة كهرباء الشقيف.

أما المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، فقد تم تخصيصها بمبلغ 100 مليون ليرة لإسعاف بعض الشركات، أولها إعادة تأهيل وتشغيل معمل الألبان في شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب، وتأهيل مركز تجميع الحليب في القنيطرة التابع لشركة ألبان دمشق.

كما خصصت الوزارة نحو 148 مليون ليرة للمؤسسة العامة للتبغ، لزوم صيانة وإصلاح في معامل فرع المنطقة الساحلية، ونحو 145 مليون ليرة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لاستكمال والتأهيل الميكانيكي والكهربائي لمجموعات الحلج في منطقة عين التل.

وذكر التقرير أن مديرية التدريب المهني والتأهيل قد خصصت بنحو 15 مليون ليرة، قسم منها لإعادة تأهيل مباني المعهدين التقانيين بحلب ودمشق، إضافة للمعهد النسيجي بحلب.

وبخصوص المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، فقد خصص لها نحو 150 مليون ليرة لإسعاف شركاتها، واستكمال العديد من المشاريع منها مشاريع شركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب، وإعادة تأهيل صالتها، إضافة إلى مشاريع شركة حلب لصناعة الكابلات، ومشاريع أخرى للشركة العامة للصناعات الإلكترونية (سيرونيكس) ومن المقرر أن يتم صيانة العديد من الأمور في الشركة.

هذا ورصد مبلغ 100 مليون ليرة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لمشاريع الشركة الطبية (تاميكو)، وذلك ليتم إعادة تأهيل قسم المرهم، وإعادة صيانة صالة الإنتاج المستأجرة في شركة الكبريت.

أما المؤسسة العامة للإسمنت، فقد تم تخصيصها أيضاً بمبلغ 100 مليون ليرة لاستكمال أعمال وكهربائية وغيرها وتأهيل البنى التحتية وشراء معدات وتجهيزات.

هذا وخصصت المؤسسة العامة للسكر بمبلغ 80 مليون ليرة، لاستكمال وترميم وإعادة تأهيل مبنى المؤسسة العامة، واستكمال مشروع صيانة السور، وترميم مبنى الإدارة في شركة مسكنة، وفي شركة سكر سلحب وفي معمل خميرة شبعا وغيرها.

من الجدير ذكره أن الحكومة خصصت مبلغ 5.4 مليارات ليرة لإسعاف شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018.