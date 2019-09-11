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العملة الوطنية عززت مكاسبها في «السوداء» بتحسن 12 بالمئة في 3 أيام … تراجع حاد للدولار وسعر الصرف بمحيط 600 ليرة سورية

| علي نزار الآغا

الخميس, 12-09-2019

شهد سعر صرف الدولار لليوم الثالث تراجعاً حاداً في تعاملات السوق السوداء أمام الليرة التي عزّزت مكاسبها مسجلة تحسناً بنسبة 12 بالمئة، بعد أن أغلق سعر الصرف أمس عند مستوى 607 ليرات للشراء و610 للمبيع، ودون ذلك في عدد من المحافظات السورية.
ويأتي تحسن الليرة مدفوعاً بازدياد عمليات البيع في السوق تقليصاً للخسارة، وخصوصاً لمن اندفع باتجاه الشراء فوق مستويات 680 ليرة، إذ سجلت طلبات شراء بالسوق، بحسب مصادر «الوطن»، قاربت 695 ليرة وتجاوزتها أحياناً من دون تنفيذ، إذ «مسك» الصيارفة الدولار أمام موجة الطلب لزيادة السعر إلى أعلى مستوى ممكن، طمعاً بأعلى هامش ربح ممكن، مستفيدين من الشائعات التي غزت صفحات التواصل الاجتماعي بأن السعر سوف يواصل ارتفاعه لمستويات قياسية.
ووصلت خسارة المضاربين إلى 84 ليرة في كل دولار ممن اشتروا بسعر 691 ليرة، أي فقدوا أكثر من 12 بالمئة من رأسمالهم المستخدم في المضاربة.
ونقلت «الوطن» مؤخـــراً من مصــــدر مطلـــع علــى سوق الصرف بأن الليرة مستمرة بتحسنها تدريجياً، ومتوقعاً اقتراب سعرها أمام الدولار من مستوى 600 ليرة، ومعتبراً أن عمليات المضاربة والطمع والخوف ساهمت بشكل رئيس بوصول السعر إلى 691 ليرة قبل أيام.

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