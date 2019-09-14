اكتشاف دور مهم للعظام في غريزة البقاء

اكتشف علماء جامعة كولومبيا هرموناً يجري إنتاجه في العظام يلعب دوراً حيوياً في غريزة البقاء على قيد الحياة.

وتبين أن هرمون (أوستيوكالسين) يتدفق من الهيكل العظمي استجابةً للتهديد، ما يزيد من استهلاك الطاقة للخلايا ويمكّن الحيوانات من الجري بشكل أسرع لفترة أطول.

ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران، أن المخلوقات التي لم تستطع إنتاج الهرمون، لم تتضايق من الأحداث القادرة على إصابتها بالذعر، ولم تتمكن من النجاة في الحياة البرية.

واختبر العلماء كيف تغيرت مستويات «أوستيوكالسين» عندما وُضعت الفئران بالقرب من بول الثعالب – وهي الحيوانات المفترسة الطبيعية.

ووجدوا أن الأمر استغرق بضع دقائق فقط حتى يتدفق «الأوستيوكالسين» في الحيوانات السليمة، أثناء هروبها الناجم عن اعتقادها بأنها ستُقتل. وهذا يشير إلى أن الهرمون لعب دوراً رئيسياً في رد الفعل، الذي بدأ عندما علم الفأر أنه في خطر. وفي الوقت نفسه، لم تقم الحيوانات المعدلة وراثيا لتكون غير قادرة على إنتاج «أوستيوكالسين»، بأي رد فعل عندما وُضع بول المفترس في أقفاصها.

وقال الدكتور جيرارد كارسنتي، كبير معدي الدراسة: «يغير هذا طريقة تفكيرنا في كيفية حدوث استجابات الإجهاد الحادة».

ولطالما اعتبر القتال أو الهروب ناجماً عن تدفق الأدرينالين، وهو هرمون ينتج في المخ والغدد الكظرية فوق الكلى. وعندما ترتفع مستويات الأدرينالين، يستعد الجسم للقتال من أجل البقاء، ومع ارتفاع معدل ضربات القلب يملأ الدم العضلات، وتتمدد الممرات الهوائية في الرئتين وتصبح الخلايا أكثر قدرة على امتصاص الطاقة والعمل بسرعة.

ولكن الدكتور كارسنتي وزملاؤه يقولون: يبدو أن «الأوستوكالسين» مهم بالقدر نفسه لهذه العملية – وقد لا تُفعّل من دونه.