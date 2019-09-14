العين تكشف الزهايمر

توصل باحثون أميركيون من جامعة كاليفورنيا الأميركية إلى علامة بيولوجية يمكن أن تفيد في التعرف المبكر على خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووجد الباحثون في الدراسة أن قياس مدى تمدد حدقة العين أثناء إجراء الاختبارات الإدراكية يمكن أن يكون وسيلة منخفضة التكلفة للمساعدة في فحص الأفراد المعرضين لخطر جيني متزايد لمرض الزهايمر قبل أن يبدأ التدهور المعرفي المرتبط بحدوث المرض.

وخلال دراسة مرض الزهايمر في السنوات الأخيرة، اهتم الباحثون ببروتين الأميلويد الرائد وبروتين تاو الموجودين في نسيج الدماغ، وهما عاملان مساهمان في حدوث المرض، يرتبط كلاهما بتدمير الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى اختلال وظيفي في الإدراك.

وتركز الدراسة الجديدة على الاستجابات في حدقة العين أثناء المهام الإدراكية وهي وظيفة الموضع الأزرق «مجموعة من الخلايا العصبية في جذع الدماغ مشاركة في تنظيم الإثارة وتعديل الوظيفة الإدراكية».

ووجد الباحثون أن بروتين تاو يظهر أولاً في منطقة الموضع الأزرق، ومن ثم ينعكس على حدقة العين. وبحسب الباحثين، فغالباً ما تتمثل مقدمة مرض الزهايمر في إصابة البالغين بضعف إدراكي خفيف، وتمدد كبير في حدقة العين، وجهد إدراكي أكثر مقارنة بالأفراد العاديين. وبسبب هذه الأدلة التي تربط استجابة حدقة العين مع منطقة (الموضع الأزرق) بالمخ وبروتين (تاو)، فإن قياس استجابة الحدقة أثناء الاختبارات الإدراكية يمكن أن تكون أداة فحص للكشف عن مرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض بفترة كبيرة.