مجلس التعليم العالي يتجاهل مركز القياس والتقويم! … دشاش لـ«الوطن» إجراء جميع اختبارات القبول من اختصاصنا

استغربت مدير عام مركز القياس والتقويم ميسون دشاش في تصريح خاص لـ«الوطن» التجاهل الواضح من مجلس التعليم العالي عندما قرر إجراء امتحان معياري للقبول في أقسام اللغتين الإنكليزية والفرنسية في الجامعات، من دون العودة إلى المركز واستشارته في مسألة جوهرية تعتبر من أولى مهامه التي نص عليها مرسوم إحداث المركز.

ولفتت دشاش إلى أن المادة الرابعة من المرسوم نصت على ضرورة قيام المركز ضمن مهامه ببناء اختبارات معيارية للقبول متعددة الاختصاصات والمستويات، مؤكدة أن البعض تجاهل أو غير مدرك بشكل تام للمهام الرئيسية ودور مركز القياس والتقويم، كما أنه تجاهل الأهداف الخاصة به، ليفهم من هذا الأمر محاولة لمنع المركز من القيام بمهامه على أكمل وجه، وأبرزها قبول المدخلات وقياس المخرجات.

مضيفة: هناك محاولة من البعض لإبقاء دور مركز القياس والتقويم على 6 اختصاصات ضمن الامتحانات الوطنية الموحدة تشمل «الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعمارة والمعلوماتية».

وطلبت دشاش من التعليم العالي الاستمرار في وضع الإستراتيجيات ولكن مع الاستفادة من الأدوات والأذرع التنفيذية المفترض الاعتماد عليها بشكل أكبر، وعلى وجه الخصوص مركز القياس والتقويم الذي له العديد من المهام والصلاحيات الواسعة ضمن مرسوم إحداثه تنعكس بشكل إيجايي على صعيد قياس المخرجات وتطوير العملية التعليمية، مضيفة: إن ذلك ظهر جليا في موضوع الامتحانات الوطنية الموحدة والدقة والتقويم بهدف إنصاف جميع الطلاب.

في السياق تناولت صحيفة «الوطن» الجدل الذي شكلته مسابقات القبول في اختصاصات الفنون الجميلة والعمارة، على صعيد تشكيك البعض من الراسبين بالنتائج الصادرة رغم توضيحات الوزارة وردها على هذا الموضوع بوجود لجنة كبيرة من المختصين مشكلة للتقييم.

وقالت دشاش: طالبنا بحصر هذه المسابقات منذ 3 سنوات بمركز القياس والتقويم، لكن على ما يبدو هناك بعض المستفيدين من إجراء الدورات التدريبية وذلك لما تحققه من منفعة مادية، الأمر الذي كان مبررا للحديث عن عدم جاهزية مركز القياس والتقويم للقيام بهذا الموضوع، علما أنه كان مقررا تكليف المركز إجراء اختبارات القبول في اختصاص الـ«معلم صف» إلا أنه تم العدول عن ذلك وتم حصره بالجامعات.

مضيفة: وزارة التعليم أعلم بأي إجراء وقرار متخذ، وهو ضمن اهتمامها ومتابعتها لتتخذ قرارها المستند إلى قرار مجلس التعليم العالي، لكن مركز القياس والتقويم لديه نظام مالي يساعده في إجراء جميع مسابقات القبول والاختبارات الموضوعة، كما أن المركز يستطيع من وجهة نظر علمية القيام بهذا الموضوع بالتنسيق مع كليات هندسة العمارة والفنون الجميلة في الجامعة، على أن يتم الاستفادة من المختصين وأساتذة الجامعات وفق آلية منهجية واضحة وقياس شامل للمخرجات بهدف تحقيق نتائج مميزة

ولفتت دشاش إلى ضرورة وجود جهة مسؤولة تقوم بالتنسيق وإدارة هذه الاختبارات وفق آلية محددة ومعيارية تسند إلى منهجية علمية لا تخضع إلى أي لبس على الإطلاق في مختلف جامعات القطر.