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أجمل رياضية في ألعاب القوى بالعالم

| وكالات

الأحد, 15-09-2019

تعتبر الرياضية الألمانية أليس شميث البالغة من العمر 20 عاماً إحدى أكثر لاعبات القوى جمالاً في العالم، والمتخصصة في الجري لمسافات قصيرة والتي تمثل المنتخب الألماني في ألعاب القوى.
صاحبة الـ20 عاماً بجسمها المتناسق تعتبر وجهاً تجارياً للكثير من المنتجات والملابس الرياضية.
حيث تتسابق كبرى الشركات العالمية ومنها ما يتعلق بشركات برامج التغذية للتعاقد معها كعلامة تجارية، إلا أن الرياضية الألمانية تسعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف القادم في 2020.
وتتخصص الألمانية في مسابقات الجري للمسافات القصيرة (200-400-800 متر) وفازت برفقة الفريق الألماني في عام 2017 بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا للناشئين.
وفي عام 2019، حصلت على البرونز في مسابقة التتابع ببطولة أوروبا لألعاب القوى تحت سن 23 عاماً، وصنفها موقع «Busted Coverag» على أنها أجمل رياضية في العالم.
ويصل عدد متابعي شميث على موقع إنستغرام إلى نحو نصف مليون، وتشتهر بصورها التي تظهر فيها بملابس رياضية وأخرى فاخرة مبرزة مفاتنها.

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