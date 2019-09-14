الواكد في شرق آسيا!

في معلومات خاصة لـ«الوطن» كشفت مصادر مقربة جداً من هداف الدوري ونجم نادي الجيش محمد الواكد أن الأخير تلقى مؤخراً عرضاً للاحتراف مع نادٍ شرق آسيوي بعد نحو شهرين من تجديد عقده مع فريق الجيش لموسم واحد قابل للفسخ بالتراضي مع إدارة نادي الجيش في حال وصول أي عرض احترافي خارج الوطن تحديداً.

وكان الواكد قد رد سلبياً على أكثر من عرض وصله قبيل تجديد عقده مع فريقه الدمشقي، فاعتذر من نادي الفيصلي الأردني وأكثر من ناد محلي سارع لطلبه حينها ووقّع أخيراً مع إدارة نادي الجيش التي تربطه معها علاقة محبة واحترام، وهي أهم ما عنده بكثير حسب تعبيره، من قيمة العقد المالية التي قاربت من الـ30 مليون ليرة.

ورحب الواكد بحرارة لافتة بتعاقد إدارة ناديه الأخير مع الحارس إبراهيم العالمة الذي وصفه هدافنا بالحارس العملاق، حيث سيشكل تواجده مع الفريق ثقلاً وأماناً له وهذا ما بدا واضحاً وجلياً في تدريبات الفريق الأخيرة، حيث لاقت مشاركته فيها الارتياح العام لدى أسرة فريق الجيش من جهاز تدريبي ولاعبين وجماهير أيضاً، وجاء قرار التعاقد معه في وقت مناسب جداً سبق مباراتنا المهمة مع الوثبة بنهائي كأس السوبر ومباريات الدوري الممتاز والأهم مباراة العودة في الـ32 من بطولة الأندية العربية مع فريق نواذيبو الموريتاني التي ستقام يوم الثالث من شهر تشرين الأول القادم بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وتنتظر بعثة فريق الجيش 20 ساعة سفر يوم 29 أيلول الجاري موعد التواجد وانطلاقة رحلته إلى موريتانيا التي ستكون عبر مطار بيروت ومنه إلى تركيا فالمغرب ومن ثم العاصمة الموريتانية، وسط طموحات مشروعة بتسجيل نتيجة جيدة تؤهل فريقنا مباشرة إلى دور الـ16 من البطولة العربية، علماً أن الواكد لم يعتبر نتيجة تعادل فريقه في مباراة الذهاب نتيجة مخيبة للآمال، فالفريق الموريتاني ليس من الفرق السهلة كما يتصور البعض كما أن الجيش يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق حالة أكثر قوة من الانسجام بين لاعبيه بعد التعاقدات الكثيرة الأخيرة وهي بالمجمل مبشرة ويمكن الاعتماد والرهان عليها في قادمات المباريات ولاسيما في مباراة السوبر التي جرت أمس والتي توقع لها الواكد فوز فريقه ومعانقته للكأس وزاد من طموحاته بالتسجيل فيها أيضاً وهو الذي دك شباك الوثبة في مباراة ذهاب الدوري الممتاز الموسم الماضي بدمشق وتغيب عن إيابها بداعي الإصابة وأعلن من مكان إقامة بعثة ناديه بفندق الرماية بالديماس ليلة المباراة أن الوثبة فريق جيد، لكننا سنلعب بطريقة نصل فيها إلى معانقة كأس السوبر في نهاية الأمر.