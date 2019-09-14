سانت إيتيان يبحث عن العودة بالليغ آن … كلاسيكو المتغيرات في الإمارة

تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي بلقاء كلاسيكي يجمع موناكو مع مرسيليا ويطمع الأول بتسجيل فوز أول على حين الثاني بمواصلة نتائجه الجيدة والدخول على خط المنافسة وكان الفريقان سجلا بداية مخيبة قبل أن يعود الأخير سريعاً على عكس ممثل الإمارة الذي واجه صعوبات كثيرة وذلك على عكس سانت إيتيان الذي بدأ الموسم بفوز ثم تعادل قبل أن يخسر مرتين وهو يحاول استعادة نغمة الفوز على حساب تولوز.

هموم وغيوم

تأتي المباراة الكبيرة بين موناكو ومرسيليا في توقيت مزعج للأول الذي يأمل بموسم يستعيد فيه سمعته العطرة كفريق كبير استطاع اختراق هيمنة الباريسي قبل موسمين إلا أن البداية لم تكن على مستوى الآمال فخسر مرتين ثم تعادل مثلهما والطريف أنه أكمل الشوط الثاني من المباريات الثلاث الأولى بعشرة لاعبين ما أثر في نتائجها، ويستعيد غارديم خدمات لاعبه الجديد فابريغاس الذي طرد في الجولة الأولى ويأمل المدرب البرتغالي لموناكو أن يكون التوقف الدولي بمصلحة فريقه من أجل مزيد من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وخاصة الجدد منهم، بالمقابل يسير مرسيليا على الطريق الصحيح فبعد الخسارة الافتتاحية المفاجئة في فيلدروم أمام ريمس عاد وفاز بموقعتين مهمتين على نيس وسانت إيتيان فعاد بهما قريباً من مربع المقدمة وفوز اليوم سيعزز حظوظه بالتقدم منه أكثر.

في الموسم الماضي فاز مرسيليا في ملعب لويس الثاني 3/2 وهو أحد فوزين على أرض موناكو خلال العقد الحالي وهو نفس عدد مرات الفوز لفريق الإمارة في فيلدروم، قبل أن يتعادلا إياباً وفي الموسم الذي سبقه فاز موناكو ذهاباً 6/1 بملعبه قبل أن يتعادلا 2/2.

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في الموسم الماضي كان سانت إيتيان قريباً جداً من العودة إلى دوري الأبطال بعد 38 عاماً لكنه تخلف عن الركب في الأسابيع الأخيرة واليوم مازالت الرغبة بهذا الإنجاز تداعب مخيلة عشاق الأخضر لكن البداية لا توحي بذلك رغم الفوز في المباراة الأولى، فلم يحصد أكثر من نقطة في ثلاث جولات تالية واليوم يبحث عن استعادة نغمة الفوز على حساب تولوز الذي لم يعرف طعم الفوز على الخضر في آخر 7 مواجهات فخسر أربعاً منها أما الفوز الأخير له فيعود إلى 2015 وقبلها بعام حقق فوزه الأخير في ملعب غيشار.

من جهة أخرى يلتقي فريقا نانت وريمس في مباراة نقاطها مضاعفة، فكلاهما جمع 7 نقاط ويتقدم الثاني بفارق الأهداف ولم يعرف ريمس الفوز على أرض نانت في أربع زيارات أخيرة منذ اجتماعهما بالليغ آن 2014 على حين الغلبة لريمس في الفترة ذاتها بواقع 3 انتصارات وخسارة واحدة، وفيما يلي برنامج اليوم :

نانت * ريمس (4.00)، سانت إيتيان * تولوز (6.00)، موناكو * مرسيليا (10.00).