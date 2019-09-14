بفوزه الجدير على الوثبة بهدفين … الجيش يحتفظ بلقبه بطلاً لكأس السوبر

أضاف الجيش لقباً جديداً لخزائنه مفتتحاً الموسم الكروي الجديد بحمل كأس السوبر بعد تجاوزه الوثبة بهدفين دون رد جاءا على مدار الشوطين بعد مباراة لم ترتق للمستوى المأمول وعابها بعض الأخطاء التنظيمية، وخاصة ما يتعلق بتأخر انطلاقتها لربع ساعة وحالة الأخذ والرد التي حدثت حول تطبيق القانون الجديد بالسماح لـ7 لاعبين محترفين بالحضور بأرض الملعب أو العودة لقانون الموسم السابق وجعل العدد مفتوحاً وهذا ما كان في النهاية.

وبتتويجه ينفرد الجيش بميزة الأكثر تتويجاً بكأس السوبر بثلاث مرات مقابل لقبين للكرامة ولقب للفتوة والوحدة، ومعلوم أن هذه المسابقة لا تخضع للاستمرارية، ولذلك نتمنى تكريس هذه المسابقة واعتماد لقبها سنوياً.

رعى المباراة اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام بحضور نائبه الدكتور ماهر خياطة واللواء ياسر شاهين مدير إدارة الإعداد البدني ورئيسا ناديي الجيش العميد محسن عباس والوثبة إياد السباعي.

وفي التفاصيل..الشوط الأول جاء رتيباً ندرت فيه الخطورة على المرميين وانحصر فيه اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية للجيش الذي استغل بعض الهفوات الدفاعية الوثباوية فأضاع مؤمن ناجي على أبواب المرمى مرتين وما بينهما أحرز السلامة ورد الهدف الأول للجيش في الدقيقة 32 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد عرقلته من حارس الوثبة الرحال.

الوثبة حاول الوصول لمرمى الجيش ولكن ضياع اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي أضاع عليه مجهودات التعديل باستثناء قوية الدعبول التي جاورت أخشاب العالمة الذي وقع الأسبوع الفائت لفريق الجيش فاحتفل بلقبه الأول مع الزعيم.

الشوط الثاني شهد مداً هجومياً وسيطرة وثباوية على بدايته مع إضاعة فرصتين لعلي غصن على أبواب المرمى أطاح في الأولى خارج المرمى وتصدى العالمة للثانية التي عاد وأبعد بعدها تسديدة قوية لإبراهيم العبد الله بينما كان الدفاع الجيشاوي صاحياً لبقية محاولات الشوفان والصلال.

وعلى عكس المجريات استغل الجيش سرعة الارتداد وحسن التصرف في مربع العمليات فنجح قصي حبيب بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد متابعته للكرة المسددة من الواكد والعائدة من العارضة.

الوثبة تابع أفضليته وإهداره للفرص أمام مرمى العالمة عبر الدعبول والغصن والعبد لله بينما اعتمد الجيش على تهدئة اللعب وفسح المجال أمام مهارييه للمرتدات التي كادت تثمر هدفاً ثالثاً عن طريق الواكد لولا تدخل الرحال ليطلق حكم المباراة وسام ربيع صافرة النهاية معلناً تتويج الجيش بأول ألقاب الموسم الجديد.

لوحة جميلة رسمتها الجماهير على المدرجات بارتدائها قمصان الفريقين وتشجيعها المثالي البعيد عن التشنج والحساسية، وهذا ما نتمنى تكريسه في بطولة الدوري.

بطاقة المباراة

الفريقان: الجيش * الوثبة.

المناسبة: كأس السوبر.

النتيجة: 2/صفر للجيش سجلهما ورد السلامة من جزاء 32 وقصي حبيب 70.

الحضور الجماهيري: زهاء 3000 متفرج.

قاد المباراة الدولي وسام ربيع وساعده عقبة حويج وكنان حاطوم وشادي الشحف حكماً رابعاً.

راقبها إدارياً موفق فتح الله وتحكيمياً نزار رباط.

مثل الوثبة: حسين رحال- سعد أحمد- منهل كوسا- إبراهيم العبد الله- جابر خطاب- سعيد برو «علي غصن»- مازن العيس- ماهر دعبول- خطاب مشلب- وائل الرفاعي- مروان صلال.

مثل الجيش: إبراهيم عالمة- فارس أرناؤوط- منهل طيارة- يوسف الحموي- مازن عمارة «محمد كروما»- وسام سلوم- ثائر كروما- قصي حبيب- مؤمن ناجي «طه العايق»- ورد السلامة- محمد الواكد.