السوريون يستهلكون 120 ألف اسطوانة يومياً … حسون: الغاز متوافر ويوزع على المعتمدين

أكد مدير عمليات الغاز أحمد حسون أن مادة الغاز المنزلي متوافرة وليس هناك نقص فيها وأنها توزع على المعتمدين وبكميات كافية، مبيناً أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية المحلية ويتم توزيع 140 ألف أسطوانة غاز يومياً.

واشتكى العديد من المواطنين وجود ازدحام أمام مراكز التوزيع مع نقص في المادة، وفي تصريح لـ«الوطن» لفت حسون إلى أن هذه الكمية تغطي حاجة المحافظات وبزيادة تصل بين 10 إلى 15 بالمئة، مشيراً إلى أن معدل الاستهلاك الوسطي للغاز في هذه الفترة 120 ألف أسطوانة يومياً.

وشدد حسون على ضرورة حصول جميع أفراد العائلة على البطاقة الذكية، لافتاً إلى عدم وجود أي ازدحام على مراكز إصدار البطاقة الذكية وأنه لا نية لزيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الذكية باعتبار أن الحالية كافية لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الذكية.

وبيّن حسون أن المواطن الذي يملك بطاقة ذكية بات يستطيع الحصول على أسطوانة الغاز من أي محافظة.