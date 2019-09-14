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جلسة ساخنة مرتقبة والأوضاع المعيشية تتصدر المشهد … «الشعب» يستقبل اليوم تحت قبته الحكومة

| محمد منار حميجو

الأحد, 15-09-2019

يفتتح مجلس الشعب ظهر اليوم دورته العادية بحضور الفريق الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس حسبما نص عليه النظام الداخلي للمجلس بعد عطلة صيفية برلمانية طويلة دامت أكثر من شهرين ونصف الشهر.
وتوقع نواب أن تكون جلسة اليوم ساخنة في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة ما أدى لارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق إضافة إلى أنه سوف تتم مناقشة الأداء الحكومي خلال العطلة البرلمانية وما تم إنجازه من وعود.
وتوقعت عضو المجلس جورجينا رزق أن جلسة اليوم ستكون ساخنة وسوف تتم مناقشة الأوضاع المعيشية بالنسبة للمواطن وارتفاع الأسعار وخصوصاً ارتفاع أسعار الصرف أمام الليرة الذي لا يعرف ما هي أسبابه، مضيفة: بكل تأكيد زملائي سوف يسألون الحكومة عن أسباب ارتفاع الدولار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت رزق إلى أن بعض التجار استغلوا ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة وخصوصاً أن هناك موسمين للمواطن الأول شراء مستلزمات المدارس والثاني موسم الشتاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم سؤال الحكومة عن خطتها لتأمين مادة المازوت وحول البطاقة الذكية.
وأكدت رزق أنه دائماً تتم مطالبة الحكومة بزيادة الرواتب ضمن الإمكانات باعتبار أن البلاد تعيش حالة حرب، مضيفة: لكن دائماً نقول إنه يجب أن يكون لدى الحكومة خطة لدعم الموظفين.
وتوقع زميلها موعد ناصر أن تكون جلسة اليوم ساخنة ومستوى المداخلات بحجم المعاناة التي يعيشها المواطن وخصوصاً فيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار وتسعير المواد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح موضوع الاستيراد ومنع احتكاره.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى ناصر أن أداء الحكومة لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية المناطة بها وبالتالي نشهد هذه القفزات والارتفاعات في سعر الدولار والأسعار في الأسواق.

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