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دشاش لـ«الوطن» إجراء اختبارات القبول من اختصاصنا.. مجلس التعليم العالي يتجاهل مركز القياس والتقويم!

| فادي بك الشريف

الأحد, 15-09-2019

أعربت مدير عام مركز القياس والتقويم ميسون دشاش عن استغرابها من التجاهل الواضح من مجلس التعليم العالي عندما قرر إجراء امتحان معياري للقبول بأقسام اللغتين الإنكليزية والفرنسية في الجامعات من دون العودة إلى المركز واستشارته في مسألة جوهرية تعتبر من أولى مهامه حسب مرسوم إحداثه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت دشاش أن المادة الرابعة من المرسوم نصت على ضرورة قيام المركز ضمن مهامه ببناء اختبارات معيارية للقبول متعددة الاختصاصات والمستويات، .

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