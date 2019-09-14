دشاش لـ«الوطن» إجراء اختبارات القبول من اختصاصنا.. مجلس التعليم العالي يتجاهل مركز القياس والتقويم!

أعربت مدير عام مركز القياس والتقويم ميسون دشاش عن استغرابها من التجاهل الواضح من مجلس التعليم العالي عندما قرر إجراء امتحان معياري للقبول بأقسام اللغتين الإنكليزية والفرنسية في الجامعات من دون العودة إلى المركز واستشارته في مسألة جوهرية تعتبر من أولى مهامه حسب مرسوم إحداثه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت دشاش أن المادة الرابعة من المرسوم نصت على ضرورة قيام المركز ضمن مهامه ببناء اختبارات معيارية للقبول متعددة الاختصاصات والمستويات، .