علاقة تناول لحم الدجاج بالسرطان

خلصت دراسة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية إلى وجود رابط بين تناول الدجاج وارتفاع خطر الإصابة بنوع من سرطان الدم والمسمى علمياً (لمفوما لاهودجينيكية).

وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن استهلاك لحم الدجاج يرتبط بزيادة فرصة الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال. وقام الباحثون بتحليل النظام الغذائي والأمراض لشريحة من نحو 475 ألف شخص في منتصف العمر بين عامي 2006 و2014 فوجدوا أن 23 ألف فرد أصيبوا بمرض السرطان.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على هؤلاء الأشخاص أن تناول لحم الدجاج ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بورم الميلانوما الخبيث وسرطان البروستات وسرطان الغدد الليمفاوية (لاهودجينيكية).

وكانت دراسة سابقة نشرت في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن النساء اللواتي تحولن إلى تناول لحم الدجاج بدلاً من لحوم الأبقار كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 28 بالمئة.