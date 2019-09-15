نسر يقتل الأطفال

توفي طفل في إثيوبيا إثر هجوم وحشي لنسر على سكان منطقة غاشامو. وعانى سكان هذه المنطقة هجمات مستمرة من هذا النسر، وأصيب طفلان آخران بجروح بعد هجمات مماثلة من الطائر.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» أنه لم يتبين إلى الآن ما إذا كان الطفل قد توفي جراء الهجمات أو إثر الإصابات، وقالت أم أحد الأطفال المصابين، إنها كانت في المنزل حين سمعت صراخ ابنها. وكشفت الأم مونو شوايب، خرجت مسرعة من المنزل، ورأيت الطائر يمسك ابني ويعضه، فقمت بضرب النسر بعصا.

وقد أعلنت الشرطة في المنطقة إطلاق عملية لاصطياد الطائر وقتله، ومازال البحث عنه جارياً.

ومن غير الواضح سبب مهاجمة النسر واستهداف الأطفال، لكن من المعروف أن النسور أخطأت بشكل مماثل سابقاً وحسبت الأطفال فرائسها.