أوركسترا أورفيوس برفقة كارلا شمعون

تحيي أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو أندريه المعلولي وبمشاركة المغنية اللبنانية كارلا شمعون أمسية موسيقية غنائية مساء غد في السابعة مساءً على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون.

ويتضمن البرنامج خمس أغاني خاصة بالفنانة اللبنانية كارلا شمعون من ألبومها، إضافة إلى أغنية تؤديها لأول مرة وهي بعنوان «وين الطريق»، فضلاً عن أغانٍ لزكي ناصيف وجوليا بطرس والسيدة فيروز وأغنية فرنسية.

كارلا شمعون تحمل إجازة بالصحافة من الجامعة الأنطونية وبخبرتها العملية تنقلت أمام ووراء الشاشة في أكثر من مؤسسة إعلامية لبنانية.

ودرست الموسيقا والغناء بين براغ وبيروت وقد أقامت العديد من الحفلات الموسيقية المنفردة في لبنان أبرزها على مسرح المدينة ومسرح يونيسكو بمرافقة 30 عازفاً لبنانياً وعالمياً، كما غنّت إلى جانب الفنّان العالمي Pedro Eustache والموسيقي المميّز ميشال فاضل، وحفلة أخرى على مسرح كازينو لبنان، رافقت الفنّانة القديرة جاهدة وهبة في جولتها العربيّة فغنّت على مسرح الجامعة الأميركية في الشارقة، الإمارات العربية المتحّدة وعلى مسرح مهرجان موازين في المغرب. ووقعت ألبومها الأول عام 2018.