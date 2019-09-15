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اليوم.. فيلم «دمشق حلب» في ندوة سينمائية

| الوطن

الإثنين, 16-09-2019

تقيم إدارة معرض الكتاب بدورته الحادية والثلاثين، ندوة سينمائية عن فيلم «دمشق حلب» يشارك فيها المخرج باسل الخطيب والفنان الكبير دريد لحام والنجمة كندا حنا، في السادسة من مساء اليوم في قاعة المحاضرات في مكتبة الأسد الوطنية.
الفيلم من تأليف تليد الخطيب وتمثيل دريد لحام وسلمى المصري وصباح الجزائري وكندا حنا وعبد المنعم عمايري وشكران مرتجى ونظلي الرواس وبسام لطفي وربى الحلبي وبلال مارتيني وناصر وردياني وعلاء قاسم ونادين قدور ونيرمين شوقي وعاصم حواط وفاروق الجمعات ووفاء العبد اللـه وأحمد رافع ولؤي شانا ونور رافع ورشا رستم ومهران نعمو وطارق عبدو وأسامة عكام وحسن دوبا ومجد حنا وسلمى سليمان وسالم بولس ووائل شريفي.

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اليوم.. محاضرة «مستقبلنا في فضائنا»

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