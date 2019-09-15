مؤتمر صحفي لرجال كرة الساحل

عقدت إدارة نادي الساحل الرياضي مؤتمراً صحفياً بحضور المدير الفني لفريق الرجال الكابتن عساف خليفة وعدد من محبي وجماهير النادي.

وتحدث المدرب عساف خليفة عن فترة التحضير والاستعداد للدوري، وأشار إلى قرار اتحاد كرة القدم الجائر بحق الأندية بالسماح لتسعة لاعبين فقط من خارج النادي وهذا ما قيد فترة التحضير ومساحة التعاقدات مع رحيل خمسة لاعبين من الموسم الماضي على الرغم من التفاوض المباشر معهم.

وتابع الخليفة: تم استقدام لاعبين لتدعيم بعض المراكز مع مراعاة وجود لاعبي الخبرة والاعتماد على الشباب كضرورة أساسية للحفاظ على فريق حديث العهد بالدرجة الممتازة، مؤكداً أن قرار الاستغناء عن ثائر الشامي وأحمد حمو وعيسى الأشقر لم يكن سهلاً بالنسبة للكادر الفني ولكن بالعودة إلى القرار ووجود بدلاء جيدين اتخذ القرار بالإجماع، مشيراً إلى الخطوة الجيدة بتشكيل فريق الرديف للرجال ومن خلاله يتم تطعيم الفريق الأول بلاعبين مميزين من أبناء المحافظة بالقادمات.

وعن مستوى الفريق خلال الوديات أوضح العساف أن المستوى الفني مقبول للاعبين بغض النظر عن التذبذب ببعض الفترات لكن الفريق قادر على العودة والدخول بأجواء المباريات وتقديم أفضل ما لديه وأكد أننا قدمنا إلى الساحل لنعمل ونحقق نتائج ترضي الجمهور.

وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الساحل علي بلول عن إستراتيجية الإدارة بالعمل منذ قدومها مع تولية الاهتمام بفريق رجال كرة القدم، وإعادة تفعيل بعض الألعاب الفردية ووضع خطط مستقبلية للنادي لتدعيم مختلف ألعابه والحفاظ عليها من خلال برامج بعيدة المدى وليست آنية.

وبيّن بلول أن هناك الكثير من المتاعب والصعاب ولكن قادرون مع الجمهور على صناعة الإنجازات لنادي الساحل وهذا ما نسعى إليه.

وتحدث مسؤول الألعاب الجماعية مصطفى خلوف عن فئات النادي العمرية والتي يشرف عليها الكابتن باسم الشيخ يوسف وتحضير فريق الشباب بقيادة الكابتن سومر البدي.

وكان لكرة السلة حصة من المؤتمر وتحدث خلوف عن تحضيرات فريق سيدات السلة للدوري الممتاز مؤكداً بأنهم في الطريق الصحيح، وأثنى على عمل الكادرين الإداري والفني للفريق، وأكد بأن العمل على فريق رجال السلة سيبدأ بشكل تصاعدي حتى يعود الفريق إلى الدرجة الممتازة.