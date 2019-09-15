دوري السيدات بكرة القدم

اعتلى فريق سيدات شرطة حماة بكرة القدم صدارة الترتيب بفوزه على المتصدر سيدات العربي في أرضه 3/2 وحافظ فريق سيدات حمص على مركز الوصيف بتعادله مع المحافظة 2/2 بينما انتهى لقاء جرمانا والعمال بالتعادل 1/1 وبهذه النتائج تراجع العربي إلى المركز الثالث، وهاكم الترتيب: 1- ش. حماة 9 نقاط (17- 7)، 2- م. حمص 8 نقاط (9 – 7)، 3- العربي 7 نقاط (11- 8)، 4- م. دمشق 5 نقاط (7 – 13)، 5- عمال السويداء 2 نقطة (3- 7)، 6- جرمانا 1 نقطة (5- 10).

المرحلة الأخيرة باستثناء مباريات عامودا: م. دمشق * جرمانا، م. حمص* العربي، ع. السويداء * ش. حماة.

وفيما يلي النتائج الكاملة حتى نهاية المرحلة الرابعة باستثناء مباريات عامودا: جرمانا* العربي 2/ 3، ع. السويداء* م. دمشق صفر/ 1، ش. حماة* م. حمص 2 / 3، العربي* ع. السويداء 3/ صفر، م. حمص * جرمانا 2/ 1، م. دمشق * ش. حماة 1/ 8 ، م. دمشق* العربي 3/ 3، ع. السويداء* م. حمص 2/ 2، ش. حماة* جرمانا 4/ 1، العربي* ش. حماة 2/ 3، جرمانا* ع. السويداء 1/ 1، م. حمص * م. دمشق 2/ 2.