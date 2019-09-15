رياضة

اليوم ختام بطولة القسم للسيدات

الإثنين, 16-09-2019

تختتم اليوم بطولة القسم بكرة السلة للسيدات بلقاءي: العربي * تشرين والأشرفية * الحرية, والتقى بالأمس الأشرفية * العربي وحطين* الحرية ويبدو الأشرفية الأقرب للقب نظراً لما قدمه من مستوى، في حين خرج حطين من المنافسة, وفي اليوم الثالث سجلت النتائج التالية: الأشرفية * حطين 75/29، تشرين * الحرية 57/38، وكانت مباريات البطولة قد افتتحت بفوز العربي على حطين 52/45, وفي بقية النتائج: الأشرفية * تشرين 62/46، تشرين * حطين 58/39، الحرية * العربي 48/43, وسيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل رسمي بعد نهاية مباراتي اليوم.

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