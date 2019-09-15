هل يؤجل الدوري الممتاز؟

كشف عضو بارز في لجنة تسيير أمور باتحاد الكرة تمنى عدم ذكر اسمه عن احتمال البت بقرار تأجيل الدوري الممتاز مضيفاً: إن البت بالقرار النهائي لموعد انطلاقة مباريات الأسبوع الأول من الدوري لن يتم رسمياً قبل اجتماع اللجنة القادم المقرر بعد غد الأربعاء وسط غموض مفتوح على كل الاحتمالات، أولها الإبقاء على الموعد المحدد سلفاً لافتتاح الدوري رسمياً عصر يوم الجمعة القادم وثانيها تعديل الموعد المحدد وترحيل مباريات الأسبوع الأول من الدوري ليوم الجمعة بعد القادم تاريخ 27 أيلول الجاري بمعنى واضح أن عملية التأجيل إن حصلت فلن تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد فقط على أكثر تقدير!!

وكانت اللجنة ذاتها قد عقدت ظهر أمس اجتماعاً مطولاً ناقشت فيه سلسلة من المواضيع والملفات المهمة أهمها ملف التعاقدات والانضباط والعقوبات وأمور مهمة أخرى من دون التطرق إلى مسألة تأجيل الدوري من عدمه مؤجلة ذلك إلى الاجتماع المقرر لها ظهر يوم الأربعاء القادم وسط ترقب وانتظار جميع أندية الدوري الممتاز لما سيؤول إليه هذا الاجتماع المهم والمنتظر!!

من جهة ثانية أعلن المدير الإداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للرجال الكابتن إياد مندو من العاصمة دمشق، حيث تابع فيها المباراة النهائية لكأس السوبر التي جرت في ملعب تشرين أعلن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن منتخبنا الوطني لن يلعب أي مباراة تجريبية على طريق استعداداته لمواجهة المنتخب المالديفي يوم العاشر من شهر تشرين الأول القادم في ملعب دبي بدولة الإمارات ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات آسيا والعالم.

ووفقاً لذلك فإن المنتخب الوطني لن تتم دعوته لإقامة أي معسكر تدريبي بالشام يسبق موعد سفره المقرر للإمارات يوم الخامس من الشهر القادم مع الإشارة هنا إلى أن منتخبنا يحتل المركز الثاني في مجموعته وبفارق الأهداف عن المنتخب الصيني الذي كان قد استهل مبارياته في التصفيات بفوز عريض على جزر المالديف وبخمسة أهداف مقابل لا شيء بينما يحتل المنتخب الفلبيني المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة وبثلاث نقاط أيضاً إنما بزيادة مباراة خسر فيها الأولى مع منتخبنا بخمسة أهداف مقابل هدفين وفاز في الثانية على منتخب غوام بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، علماً أن الأخير يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب بلا أي نقطة جراء خسارته في أول مباراتين له كانت الأولى أمام المالديف بهدف وحيد والثانية أمام الفلبين.