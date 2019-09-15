جميل صدير لـ«الوطن»: الجلاء له فضل عليّ والوثبة سينافس بقوة

لم تتمكن إدارة نادي الجلاء من البقاء على نفس وتيرة العطاء الذي أولته للفريق الأول الدوري الماضي، لا بل بدأت بالتراجع بعدما فشلت حتى في المحافظة على مدرب الفريق، الأمر الذي ساهم في انتقال أفضل اللاعبين إلى أندية أخرى، كان في مقدمتهم اللاعب جميل صدير الذي ظهر بأداء جيد مع الفريق وكان من أهم خيارات مدربه الدرويش لكنه فضّل الانتقال لنادي الوثبة بعقد احترافي جيد.

«الوطن» التقت به وأجرت معه الحوار التالي:

ما سبب تركك لسلة الجلاء بعد نهاية الموسم؟

الجميع يدرك بأن نادي الجلاء يعد من أقوى وأعرق الأندية التي حققت الألقاب والبطولات، فهو ظفر باللقب الدوري (28) مرة عن جدارة واستحقاق، وكان من أقوى الأندية التي تفرز لاعبين لجميع المنتخبات الوطنية، وبكل صراحة نادي الجلاء قدم لي الكثير في الفترات السابقة، وله محبة كبيرة في قلبي ولعبت له الموسم الماضي لأني شعرت بأنه قد عاد لمكانه الطبيعي بعدما نجحت الإدارة في تأمين كل المناخات الملائمة لانطلاقة قوية، لكن نحن نعيش في عصر الاحتراف، ومن حق أي لاعب أن يبحث عن الأفضل الذي يناسبه، وأنا لاعب محترف أعيش من وراء كرة السلة، لكن بالنهاية أحترم جميع الأندية دون استثناء، ومن حقي أن أختار العرض الأفضل الذي يناسبني.

كيف تم انتقالك لسلة نادي الوثبة؟

نادي الوثبة كبير من زمن بعيد، وبات من الأندية المحترفة، ولديه إدارة جيدة تعي وظيفتها بشكل ممتاز، وبعد انتهاء عقدي مع الجلاء تم الاتصال والتفاوض معي من أجل الالتحاق بالفريق، وبعد جلسة هادئة تم الاتفاق بطريقة مرضية للطرفين وبشروط جيدة، وأنا أتشرف بتمثيل سلة الوثبة الدوري القادم.

هل تجميع أفضل النجوم بفريق واحد يعتبر أمراً صحياً؟

تسعى الأندية وبالتحديد الغنية إلى ضم أفضل اللاعبين من أجل الظهور الجيد، والنتائج القوية، وظاهرة تجميع أكبر عدد من النجوم في فريق واحد، هو دليل على أن النادي يريد تحقيق نتائج متقدمة وجيدة، واليوم الرياضة احتراف ويجب على جميع الأندية تقديم العروض الجيدة، وضم النجوم إلى صفوفها لكي يختلف ميزان الدوري، ويتوزع على جميع الفرق حتى تبقى المنافسة قائمة ومتوفرة لدى الجميع، وذلك بحاجة إلى آلية جديدة يقدمها اتحاد السلة، ويجبر الأندية التقيد بها.

هــل تتوقـع أن تتم دعوتــك للمنتخــب القادم؟

أنا أتشرف بتمثيل منتخب بلدي في أي محفل قادم، وفي أي وقت، وهذا شرف لكل لاعب أن يلعب للمنتخب، أنا بكامل الجاهزية لتمثيل منتخب سورية في التصفيات الآسيوية القادمة، لكن أتمنى أن ينجح اتحاد كرة السلة في تأمين أجواء تحضيرية مثالية للمنتخب على عكس التجارب السابقة التي لم يصل المنتخب فيها لمرحلة تحضيرية جيــدة، والبطولة القادمة تضم منتخبات قوية واللعب معها يحتاج لاستعداد أكثر من جيد حتى نصل للجاهزية المطلوبة.

ماذا تتوقع لسلة الوثبة من نتائج الدوري المقبل؟

سلة الوثبة غابت طويلاً عن المشاركات المحلية في الفترة الماضية نتيجة الأزمة التي عصفت بالبلاد، وساهمت في هجرة الكثير من كوادرها ولاعبيها، لكن الإدارة الحالية التي نجحت في إعادة ترتيب أوراق اللعبة بشكل عام، ودعمت جميع فرقها، وبات لسلة الوثبة بصمات مشرقة بعدما تأهلت لدوري الأولى دون أي خسارة، وحققت مركز الوصافة بمسابقة كأس الجمهورية، وحالياً الفريق يمتلك عناصر من نجوم شابة على مستوى جيد، إضافة للاعبي الخبرة الكبار، وإدارة النادي تعمل بشكل رائع لتحقيق نتائج تليق بالفريق والنادي، وإن شاء اللـه أتوقع أن ننافس في بطولتي الدوري والكأس، ونحقق نتائج إيجابية، ونكون عند حسن ظن الإدارة.

هل صحيح أن المدرب عزام ترك الفريق بعد وصول الشيخ نجيب؟

ليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع أبداً، أنا لاعب محترف، وكل ما يهمني هو تمريني الذي ينحصر داخل الملعب فقط، ولا أسمح لنفسي التدخل في أي أمور غير فنية.