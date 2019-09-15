شؤون محلية

الطرقية» درست تحويل خط سير الآليات الثقيلة خارج مدينة السويداء

الإثنين, 16-09-2019

إلى صحيفة «الوطن»

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد 3207 تاريخ 7/8/2019 في الصفحة الثامنة بخصوص تحويلة خط سير الآليات الثقيلة خارج مدينة السويداء، نبين لكم ما يلي:
سبق أن قامت وزارة النقل بدراسة تحويلة خط سير الآليات الثقيلة خارج مدينة السويداء وذلك عبر فريق مختص من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وتكمن أهمية التحويلة في ربط الجنوب الشرقي الغربي من المحافظة مع شمالها، حيث تبدأ من عقدة سليم وحتى مفرق السهوة القريا، وتؤمن الربط بين جميع الطرق المركزية الرئيسية في المحافظة باعتبار أنها ستربط أوتستراد دمشق السويداء بطريق (السويداء- إزرع- درعا) وطريق (السويداء- القريا- نصيب) وطريق (السويداء- صلخد- الحدود الأردنية).
كما تبين وزارة النقل أن التحويلة المطلوبة:
تخفف الازدحام المروري العابر لمركز مدينة السويداء والقرى المحيطة بها وتساهم في حل الاختناقات المرورية وبذلك تؤمن السلامة المرورية، وتساعد على النهوض بالواقع التنموي للمدينة وريفها وتحقق الوفر في نفقات استهلاك الوقود للمركبات العابرة على المدى البعيد كما بينت الدراسة أهميتها في تخفيف صيانة الطرق الحالية التي تسلكها المركبات والآليات الثقيلة لكونها بالأساس طرقاً محلية غير مؤهلة للحمولات الثقيلة.

رئيس المكتب الإعلامي

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