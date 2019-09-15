روسيا تراقب تحركات سفينة أميركية في البحر الأسود

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أمس أنها بدأت بمراقبة تحركات سفينة «يوما» العسكرية الأميركية بعد دخولها مياه البحر الأسود مساء السبت.

وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في بيان نقله موقع «روسيا اليوم» إن «قوات ووسائط تابعة لأسطول البحر الأسود تقوم بتتبع مستمر للسفينة الأميركية».

و«يوما» هي سفينة نقل عسكرية سريعة من فئة «سبيرهيد» التي تضم سفنا متعددة الأغراض غير قتالية تتمثل مهامها في نقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية بما فيها دبابات «ام1 ابراماس» بشكل سريع كما تستخدم للتموين وتنفيذ العمليات الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مطلع الشهر الحالي أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن حلف الناتو التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.