الجبهة الشعبية تدعو  إلى مقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أمس الأحد شعبها في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات برلمان «الكنيست» للاحتلال الإسرائيلي المقررة غداً الثلاثاء.

وأكدت البيان أن «المشاركة في هذه الانتخابات تضفي شرعية لهذا الكيان المجرم، الذي أقيم على أنقاض شعبنا ومدنه وقراه، ومن خلال ارتكاب المجازر والتطهير العرقي وسياسات التهجير والإبعاد».

واعتبرت الجبهة أن «المشاركة العربية في هذه الانتخابات تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع شعبنا والمقاطعة الدولية، بأن هذا الكيان ديمقراطي وليس كياناً احتلالياً استيطانياً عنصرياً».

وشددت على أن «العلاقة الوحيدة التي يجب أن تكون مع الاحتلال هي بمقاومته والتصدي لجرائمه المتواصلة ولسياساته العنصرية، ومقاطعة مؤسساته وأدوات قمعه الاحتلالية لا الاندماج فيها».

وثمنّت الجبهة الشعبية الجهود المبذولة «من الرفاق في أبناء البلد وحركة كفاح وحملة المقاطعة في توعية جماهير شعبنا في الداخل المحتل بأهمية مقاطعة هذه الانتخابات ومخاطر المشاركة فيها»، مدينة كل حملات التحريض بحقهم.

كما عبرّت عن استغرابها لاستعداد بعض القيادات العربية للانضمام لحكومة الاحتلال، «ما يعني أنها ستشكّل غطاءً للاحتلال في عدوانه على شعبنا»، وفق بيان الجبهة الشعبية.

يذكر أن البرلمان الإسرائيلي كان قد صوّت نهاية شهر أيار الماضي على حلّ نفسه بعد إخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد فوز حزبه «الليكود» في انتخابات كانت أيضاً مبكرة في 9 نيسان الماضي.

وحصل خلاف بين نتنياهو وحليفه السابق أفيغدور ليبرمان حول مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين.