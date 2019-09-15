عربي ودولي

الجبهة الشعبية تدعو  إلى مقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي

الإثنين, 16-09-2019

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أمس الأحد شعبها في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات برلمان «الكنيست» للاحتلال الإسرائيلي المقررة غداً الثلاثاء.
وأكدت البيان أن «المشاركة في هذه الانتخابات تضفي شرعية لهذا الكيان المجرم، الذي أقيم على أنقاض شعبنا ومدنه وقراه، ومن خلال ارتكاب المجازر والتطهير العرقي وسياسات التهجير والإبعاد».
واعتبرت الجبهة أن «المشاركة العربية في هذه الانتخابات تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع شعبنا والمقاطعة الدولية، بأن هذا الكيان ديمقراطي وليس كياناً احتلالياً استيطانياً عنصرياً».
وشددت على أن «العلاقة الوحيدة التي يجب أن تكون مع الاحتلال هي بمقاومته والتصدي لجرائمه المتواصلة ولسياساته العنصرية، ومقاطعة مؤسساته وأدوات قمعه الاحتلالية لا الاندماج فيها».
وثمنّت الجبهة الشعبية الجهود المبذولة «من الرفاق في أبناء البلد وحركة كفاح وحملة المقاطعة في توعية جماهير شعبنا في الداخل المحتل بأهمية مقاطعة هذه الانتخابات ومخاطر المشاركة فيها»، مدينة كل حملات التحريض بحقهم.
كما عبرّت عن استغرابها لاستعداد بعض القيادات العربية للانضمام لحكومة الاحتلال، «ما يعني أنها ستشكّل غطاءً للاحتلال في عدوانه على شعبنا»، وفق بيان الجبهة الشعبية.
يذكر أن البرلمان الإسرائيلي كان قد صوّت نهاية شهر أيار الماضي على حلّ نفسه بعد إخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد فوز حزبه «الليكود» في انتخابات كانت أيضاً مبكرة في 9 نيسان الماضي.
وحصل خلاف بين نتنياهو وحليفه السابق أفيغدور ليبرمان حول مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 16-09-2019

كشفت أن الأوروبيين يسعون للإبقاء على الاتفاق النووي دون تكلفة … طهران تؤكد أن قواعد أميركا وحاملات طائراتها في مرمى صواريخها

الإثنين, 16-09-2019

العراق تنفي استخدام أراضيها لضرب المنشآت النفطية السعودية

الإثنين, 16-09-2019

التونسيون ينتخبون رئيساً.. والأنظار على جولة ثانية

الإثنين, 16-09-2019

إقامة «بؤرة استيطانية» جديدة شرق القدس … رام الله تدين عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استيطانياً في الأغوار

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock