رغم التحذيرات الأميركية … تركيا تعلن استلام البطارية الثانية من منظومة إس-400 الروسية

قالت وزارة الدفاع التركية أمس إنها استكملت يوم الأحد استلام البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وإن تشغيل المنظومة سيبدأ في نيسان 2020.

ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا لتلك المنظومة التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتناسب مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل خطراً على طائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن.

وجرى تسليم الأجزاء الأولى من المنظومة لأنقرة في تموز الماضي رغم تحذيرات من عقوبات أميركية محتملة. كما أخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إف-35 لكن أنقرة لم تأبه حتى الآن بتلك التحذيرات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن تسليم البطارية الثانية اكتُمل وإن العمل جار لتركيب الأنظمة وتدريب الأفراد على استخدامها، مشيرة إلى اعتزامها تشغيل إس-400 في نيسان من العام المقبل.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع (سي. إن. إن ترك) السبت أن تشغيل المنظومة سيتم رغم التحذيرات الأميركية المتكررة.

وأضاف «قالوا لنا (المسؤولون الأميركيون) «لا تشغلوها ويمكننا أن نسوي ذلك» لكننا قلنا لهم إننا لم نشتر تلك الأنظمة لتكون كماليات» مشيراً إلى أن تركيا ستكون منفتحة على شراء أنظمة باتريوت التي تصنعها رايثيون الأميركية أيضاً.

وفي مقابلة مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة قال لرويترز إنه سيناقش شراء صواريخ باتريوت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر، مشيراً إلى أن علاقته الشخصية بترامب ستمكنهما من تخطي أزمة شراء إس-400.

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعلن بعد ما إذا كانت ستفرض عقوبات على أنقرة فإن ترامب أبدى تفهماً لموقف تركيا لكنه لم يستبعد العقوبات بشكل قاطع.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن إدارة ترامب تبحث أمر فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا لمنظومة إس-400 لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد.

والخلاف بشأن منظومة إس-400 من بين عدة قضايا يثير التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إلى جانب ملفات أخرى.