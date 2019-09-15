الجزائر تعين رئيساً لـ«السلطة المستقلة للانتخابات»

عين وزير العدل الجزائري الأسبق، محمد شرفي، رئيساً لـ«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» أمس الأحد وهي هيئة مكونة من 50 شخصية تضم قضاة وقانونيين وناشطين في المجتمع المدني.

و«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» هي هيئة «دائمة ومستقلة، تمارس مهامها من دون تحيز»، وتسهر على إدارة جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التحضير للانتخابات، وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية.

وفي تعليقه على قرار تعيينه، قال شرفي «أشكركم لتزكية العبد الضعيف من أجل تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين والأمة وأطراف الشعب».

وشرفي «73 سنة» رجل قانون وسياسي تخرج في القسم القضائي للمدرسة الجزائرية العليا للإدارة، وشغل مناصب مختلفة في سلك القضاء قبل أن يعين وزير عدل سنة 2002.

في المقابل، أكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إنهاء مهام فؤاد مخلوف بصفته الأمين العام «للسلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات».

كما وقع الرئيس، عبد القادر بن صالح، أمس على القانون العضوي الخاص بتنظيم الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بتنظيم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات. وجاء التوقيع، حسبما نقله التلفزيون العمومي، بعد استيفاء كل الإجراءات الدستورية.