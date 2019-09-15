التونسيون ينتخبون رئيساً.. والأنظار على جولة ثانية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس أمام 7 ملايين ناخب في تونس، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحاً، في انتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها فوز مرشح حركة «النهضة».

ويتنافس 24 مرشحاً في هذه الانتخابات، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لمصلحة وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، يأمل كل واحد منهم في خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي غادر الدنيا في 25 تموز الماضي، قبل أشهر من انتهاء عهدته.

وتجري هذه الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مشددة، تحسباً لأي عمل إرهابي قد يتسبب في تعطيل هذا الموعد الانتخابي، وتفادياً لأي محاولة لاختراق هذا الحدث المنتظر.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني «إن نحو 70 ألف رجل أمن يتولون اليوم تأمين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في مختلف ولايات الجمهورية».

وأوضح الحيوني أنه تم تقسيم هؤلاء الأمنيين إلى مجموعتين رئيسيتين تتكون الأولى من نحو 48 ألفاً سيتوزعون بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقار الرئيسية والفرعية لهيئة الانتخابات ويتولون تأمين عمليات الاقتراع والفرز وكذلك الشخصيات والضيوف والصحفيين والملاحظين وجميع المرشحين.

فيما تتكون المجموعة الثانية من نحو 20 ألفاً سيتوزعون على مختلف ولايات الجمهورية بهدف ضمان الأمن العام.

وفي ظل تقارب فرص وحظوظ أكثر من مرشح، تشير كل التوقعات إلى صعوبة فوز أي مرشح من الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين، ويرجح أن ينحصر السباق في الجولة الثانية بين 4 مرشحين هم عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، والمرشح السجين نبيل القروي، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومعهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

ووصلت المعركة الانتخابية ذروتها لأول مرة في العالم العربي بثلاث مناظرات تلفزيونية، شارك فيها مرشح الحركة الإسلامية علي مورو.

وقد تسفر الانتخابات عن مشهد تونسي مختلف، مع تقديم «حركة النهضة» الإسلامية مرشحها للرئاسة لأول مرة منذ سقوط نظام بن علي في عام 2010.

وساد «الصمت الانتخابي» كل مدن البلاد طوال يوم أول من أمس، بعد 13 يوماً من حملات دعائية ساخنة بين المرشحين، الذين تنافسوا على تقديم وترويج برامجهم الانتخابية إلى الناخبين، من خلال مهرجانات وتجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.