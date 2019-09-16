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سرقة مرحاض ذهبي بقيمة مليون جنيه إسترليني

| وكالات

الثلاثاء, 17-09-2019

تبحث الشرطة البريطانية عن مرحاض ذهبي، سرقه لصوص من قصر بلاينهايم.
وتبلغ قيمة المرحاض المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطاً، مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.250 مليون دولار).
وكان بإمكان أي شخص، أن يحجز موعداً لاستخدام المرحاض، وهو من عمل الفنان التشكيلي الإيطالي موريزيو كاتيلان، وتم تركيبه قبل يومين فقط في القصر بعد عرضه في متحف «غوغنهايم» في نيويورك.
وأعلنت الشرطة أن سرقة المرحاض جرت في وقت مبكر من يوم السبت. ولأنه كان متصلاً بنظام الصرف الصحي في القصر، فقد أدى نزعه من مكانه، إلى ضرر كبير بالمبنى الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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