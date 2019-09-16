الصفحة الأخيرة

اختصاصي يكشف وضعية النوم الخطرة

| وكالات

الثلاثاء, 17-09-2019

أعلن فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط الداخلي فيها.
ووفقاً له، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، وأن النوم جلوساً هي الأخطر على الإطلاق.
وقال: «وضعية النوم جلوساً تؤثر سلباً في القلب لأنها ترفع الضغط الداخلي في البطن، ما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى توسع الأوردة والتخثر».
إضافة لهذا تحدث اختصاصي القلب عن فائدة النوم نهاراً، مشيراً إلى أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية.
وينصح الخبير سادوفوي، بالنوم 8 ساعات يومياً قدر الإمكان.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 17-09-2019

فيلما المخرج باسل الخطيب في أستراليا

الثلاثاء, 17-09-2019

سجن الممثلة فيليستي هوفمان

الثلاثاء, 17-09-2019

حورية فرغلي: المخرج أجبرني على خلع ملابسي

الثلاثاء, 17-09-2019

قرية تتخلص من النفايات البلاستيكية بالأرز

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock