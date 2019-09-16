انفراد باريسي بصدارة الليغ آن … مرسيليا يحسم موقعة الإمارة

عادت الأمور إلى نصابها في الدوري الفرنسي فانفرد سان جيرمان بصدارته مجدداً مستفيداً من تعثر آخر منافسيه رين وكذلك من فوزه الصعب والمتأخر على ستراسبورغ بفضل هدف العائد (المغضوب عليه) نيمار وصعد نانت ومرسيليا لينافسا على الوصافة والأخير عاد من موقعة الإمارة بفوز مثير وجدير بعدما قلب الطاولة على موناكو حارماً إياه من فوز أول، وكان نانت حقق فوزاً صعباً على حساب ريمس بفضل هدف خليفة كوليبالي مسجلاً فوزه الثالث على التوالي وجميعها بفارق هدف وهو الذي بدأ الموسم بخسارة ثم بتعادل.

عودة مرسيليا

بشكل مشابه لمشوار نانت حقق مرسيليا فوزه الثالث على التوالي وكلها بفارق هدف لكن بكثير من الإثارة والتقلبات خاصة في القمة الأخيرة التي جمعته بموناكو الساعي لأول انتصار في الموسم حيث بدا لاعبو الإمارة في طريقهم لحصد أول ثلاث نقاط خاصة أنهم تقدموا بهدفين عبر القادم الجديد وسام بن يدر (الأول من جزاء) لكن لم يكتب للفرنسي الدولي إكمال ليلته الجميلة فخرج مصاباً وقبل ذلك كان الضيوف أدركوا التعادل قبل صافرة الشوط الأول، واستطاع ديمتري باييه تسجيل هدف التقدم وأتبعه بينيديتو بالرابع وهو هدفه الثاني تلك الأمسية مواصلاً التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، ولم يفلح أصحاب الأرض بالعودة من جديد إلا بهدف التقليص الذي لم يجنبهم الهزيمة الثالثة والثانية في ملعب لويس الثاني، علماً أنه شباكهم اهتزت ثلاث مرات على الأقل خلالها.

وفشل سانت إيتيان باستعادة نغمة الفوز فتعادل للمرة الثانية في الجولات الأربع الفائتة وكلا التعادلين بملعبه وبأهداف وكان متأخراً خلالهما بالنتيجة ويحسب له أنه عاد أمام تولوز من بعيد بعد تأخره بالنتيجة صفر/2 بفضل نجمه المخضرم رومين هاموما الذي سجل هدفي فريقه وهما الوحيدان في سجله هذا الموسم.

نتائج الجولة الخامسة

سان جيرمان * ستراسبورغ 1/صفر، بريست * رين صفر/صفر، ليل * أنجيه 2/1، مونبيلييه * نيس 2/1، أميان * ليون 2/2، نانت * ريمس 1/صفر، سانت إيتيان * تولوز 2/2، موناكو * مرسيليا 3/4، بوردو * ميتز 2/صفر، ديجون * نيم صفر/صفر.

حصيلة

• 4 تعادلات نصفها من دون أهداف مقابل 6 انتصارات منها 5 لأصحاب الأرض ومنها 5 بفارق هدف ووحده مرسيليا فاز خارج أرضه فشهدت الجولة 25 هدفاً منها اثنان من علامة الجزاء.

• 40 ورقة صفراء ظهرت في الجولة أي بمعدل 4 صفراوات في المباراة وهو بالفعل ما حدث في 6 مباريات مقابل 6 صفراوات في قمة موناكو وغاب اللون الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم.

• يتصدر فيكتور أوسيمين (ليل) وموسى ديمبلي (ليون) لائحة الهدافين برصيد 5 أهداف يليهما ممفيس ديباي (ليون) وداريو بينيديتو (مرسيليا) بـ4 أهداف يليهما 6 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف.