رياضة

موعد جديد لانطلاقة الدوري

| مأمون جبيلي

الثلاثاء, 17-09-2019

لم يخرج القرار الأخير للجنة تسيير أمور اتحاد كرة القدم بتأجيل موعد انطلاقة الدوري الممتاز وترحيله إلى يوم 20 من شهر تشرين أول القادم عن نطاق المتوقع والمنتظر لكن المفاجأة لم تكن بقرار التأجيل إنما بالمدة التي أقرت رسمياً لشهر واحد بدلاً من أسبوع كما كان قد صرح به أحد أعضاء اللجنة المؤقتة قبل ساعات قليلة من عقد الاجتماع للجنة الذي جرى ظهر أمس الأول في اتحاد الكرة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعلن إبراهيم أبا زيد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد اللعبة أن السبب الأول والأهم لتأجيل موعد انطلاقة الدوري كان لإعطاء الفرصة الجيدة لتحضير منتخبنا الوطني للرجال لخوض مباراته المقبلة يوم العاشر من شهر تشرين الأول القادم مع منتخب جزر المالديف في دولة الإمارات وبعدها بخمسة أيام فقط يوم 15 منه سيلعب مباراته الثالثة في التصفيات المشتركة مع منتخب غوام في ملعب الأخير على أن تعود بعثة المنتخب إلى دمشق يوم 17 منه أي قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد الجديد لإطلاق صافرة البداية لمباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز، وكشف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد الكرة أن اللجنة قررت توجيه الدعوة إلى رؤساء ومديري الأندية المشاركة في الدوري الممتاز للاجتماع مع اللجنة ظهر يوم غد الأربعاء في مقر اتحاد الكرة وذلك بهدف إطلاعهم وتفسير عدة نقاط هامة ومنها قرار الـ9 لاعبين إضافة إلى شرح المواد المعدلة على اللائحة التأديبية ولاسيما في موضوع المفرقعات الذي شكل نقطة هامة في اجتماعات اللجنة خاصة بعد وفاة أحد مشجعي فريق تشرين خلال مباراة الديربي الودية بدورة الوفاء الأخيرة في اللاذقية جراء إطلاق المفرقعات.
مع الإشارة هنا إلى أن مباريات الأسبوع الأول من ذهاب الدوري الممتاز ستشهد 7 مواجهات أبرزها ديربي العاصمة بين الجيش والوحدة ويلعب في حلب الاتحاد مع الوثبة وفي اللاذقية حطين مع الطليعة وفي حمص الكرامة مع الجزيرة وفي دمشق الفتوة مع الساحل وفي جبلة فريقها مع الشرطة وفي حماة النواعير مع تشرين.

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