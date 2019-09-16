النسخة الخامسة والستون من الشامبيونزليغ تنطلق اليوم … البطل في سان باولو والبرشا يزور دورتموند

تنطلق اليوم بداية من الثامنة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب النسخة الخامسة والستين من المسابقة الأهم على صعيد الأندية في العالم الشامبيونزليغ، وعلى غير العادة ستحفل مباريات الجولة الأولى بجملة من المباريات عالية المستوى أبرزها بين ليفربول حامل اللقب ومضيفه نابولي الذي استطاع الفوز على الأحمر في مباراة الفريقين لهذه المرحلة من الموسم المنصرم، والجميل في هذه الموقعة أن المدربين من أبطال المسابقة وهما اللذان كانا على رأس هرم الفريقين في نزالي الموسم الماضي، وسيحاول ليفربول تجنب الخسارة في مباراته الأولى كي لا يدخل التاريخ السلبي لأن كل الأبطال خلال سنوات الألفية الثالثة حققوا الفوز أو التعادل في الظهور الأول.

المباراة الثانية الكبرى تجمع برشلونة مع مضيفه دورتموند على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك الذي يتوقع أن يمتلئ بثمانين ألف متفرج، وإذا كان حضور ميسي موضع شك بسبب الإصابة فإن اللاعب الشاب أنسو فاتي على أعتاب دخول التاريخ، فبعد أن أصبح ثالث أصغر مسجل في الدوري الإسباني يتطلع لكسر رقم بيتر أيفوري الذي سجل مع أولمبياكوس اليوناني عام 1997 بعمر 17 عاماً و195 يوماً، وهو يحلم بأن يصبح أصغر مسجل في دوري الأبطال.

ومن المباريات المهمة لقاء تشيلسي مع ضيفه فالنسيا على ضوء التطور الملحوظ للبلوز وتراجع فالنسيا، فتشيلسي وجد نفسه مع المدرب فرانك لامبارد بينما فالنسيا مع مدربه سيلاديس لم يكن مقنعاً بالدرجة الكافية بعد أربعة أسابيع من الدوري الإسباني محققاً فوزاً وتعادلاً مقابل خسارتين، وبناءً عليه سيكون همه واهتمامه الانطلاق من هذه البطولة ولكن النيل من أزرق لندن في قلعته ستامفورد بريدج يبدو صعباً جداً.

من المباريات عالية المستوى موقعة الغد بين باريس سان جيرمان الفرنسي وزعيم المسابقة التاريخي ريال مدريد وكذلك الصدام العنيف بين أتلتيكو مدريد ويوفونتوس في إعادة لمباراتهما الشهيرة في دور الستة عشر من نسخة الموسم الماضي، وسنكون مع تفصيل لهاتين المباراتين في عدد الغد.

مباريات اليوم

• المجموعة الخامسة: نابولي الإيطالي * ليفربول الإنكليزي، سالزبورغ النمساوي * جينك البلجيكي.

• المجموعة السادسة: الإنتر الإيطالي * سالفيا براغ التشيكي، دورتموند الألماني * برشلونة الإسباني.

• المجموعة السابعة: ليون الفرنسي * زينيت الروسي، بنفيكا البرتغالي * لايبزيغ الألماني.

• المجموعة الثامنة: أياكس الهولندي * ليل الفرنسي، تشيلسي الإنكليزي * فالنسيا الإسباني.

جميع المباريات تقام عند العاشرة باستثناء مباراتي الإنتر مع سلافيا براغ وليون مع زينيت.

قبل الصافرة

• خسر ليفربول المباريات الثلاث التي لعبها خارج أرضه في دور المجموعات للنسخة الماضية ومع ذلك حقق اللقب في حالة استثنائية، وسبق للريدز أن واجه نابولي أربع مرات حقق الفوز في مباراتين مقابل خسارة وتعادل والأهداف 4/2 والأهداف الأربعة سجلها جيرارد هاتريك ومحمد صلاح الموسم الماضي، وتاريخياً واجه أنشيلوتي مدرب نابولي ليفربول مرتين في النهائي، فخسر بالترجيح عام 2005 وفاز 2/1 عام 2007 وكلا النهائيين في دوري الأبطال، وسبق للبطل أن تصدر مجموعته 13 مرة وحل وصيفاً خمس مرات وخرج من دور المجموعات مرة واحدة والإحصائية خاصة بسنوات الألفية الثالثة، ولم يسبق لسالزبورغ أن واجه جينك من قبل.

• اللقاء الوحيد الذي جمع برشلونة مع دورتموند كان على كأس السوبر عام 1997 وفاز برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، وحينها كان برشلونة بطل كأس الكؤوس الأوروبية على حساب سان جيرمان بهدف، بينما كان دورتموند بطل الشامبيونزليغ على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف، ويقود مباراة اليوم الروماني هاتيغان الذي حكّم في ثلاث مباريات لبرشلونة انتهت جميعها بالفوز، على السيلتيك 7/صفر وعلى سبورتنغ لشبونة 1/صفر وعلى الإنتر 1/صفر، وتنتظر جماهير برشلونة مشاركة ميسي لبعض الدقائق وهو الذي شارك في 135 مباراة سابقة في البطولة مسجلاً 112 هدفاً كثاني الهدافين التاريخيين للمسابقة بعد كريستيانو رونالدو، وسيلتقي الإنتر مع سلافيا براغ للمرة الأولى، وسبق للنادي الإيطالي أن استقبل الأندية التشيكية ثلاث مرات عرفت فوزين وتعادلاً.

• تقابل ليون مع زينيت موسم 2015/2016 في هذه المسابقة وفاز زينيت في المباراتين بمجموع تهديفي 5/1 وهما اللقاءان الوحيدان بين الناديين، على حين سيكون لقاء بنفيكا مع لايبزيغ هو الأول بينهما وهذا ليس بغريب إذا علمنا أن النادي الألماني عمره 10 سنوات فقط رغم صدارته للدوري الألماني بعد أربع جولات هذا الموسم.

• ست مواجهات جمعت تشيلسي مع فالنسيا استطاع من خلالها النادي الإنكليزي الفوز بنصفها والتعادل ثلاث مرات أيضاً، وعلى أرضية ملعب ستامفورد بريدج حصــل التعــادل مرتــين، والمباراة هي الأولى للامبارد كمدرب في دوري الأبطال وسبق للهداف التاريخي لتشيلسي المدرب الحالي لامبارد أن سجل بمرمى فالنسيا خلال دور المجموعات موسم 2011/2012 عندما تعادلا بهدف لمثله في إسبانيا، على حين سيكون لقاء أياكس مع ليل هو الأول بينهما أوروبياً.