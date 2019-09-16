رغم إجراءات واشنطن القسرية الأحادية الجانب ضد دمشق … «المونيتور» يؤكد نمو التبادل التجاري بين سورية وبيلاروسيا

في وقت تسعى واشنطن إلى خنق سورية عبر إجراءات قسرية أحادية الجانب خارج إطار الأمم المتحدة، أكد موقع «المونيتور» الأميركي، زيادة التبادل التجاري بين سورية وبيلاروسيا.

وتحدث الموقع عن وجود مؤشرات تدل على أن بيلاروسيا بدأت توسع أعمالها الاقتصادية بشكل واضح في الآونة الأخيرة في سورية، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.

ولفت إلى أنه في نهاية شهر آب الماضي عقد الاجتماع السابع للجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين بيلاروسيا وسورية في دمشق، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى بالتوقيع على سبع وثائق حول اتفاقيات اقتصادية متنوعة.

وبيّن الموقع أن وجود مسؤولين من بيلاروسيا كان واضحاً في معرض دمشق الدولي الذي أقيم في العشر الأخير من آب الماضي، مشيراً إلى أن المعرض ضم جناحاً خاصاً بعنوان «صنع في بيلاروسيا» واحتوى على 14 مؤسسة متنوعة.

ولفت إلى أن الدولة السورية أنشأت مجالس أعمال ثنائية مع روسيا وبيلاروسيا لإقامة علاقات تجارية بين رجال الأعمال والقيام بأعمال تجارية مشتركة.

وبيّن الموقع، أن التجارة بين بيلاروسيا وسورية نمت لتصل إلى 41.1 مليون دولار في 2018، حيث وصلت الصادرات البيلاروسية إلى 37.3 مليون دولار في حين كانت 6.3 ملايين دولار في 2017.

وذكر أن حجم التجارة بين البلدين وصل لأكثر من 16 مليون دولار، في الفترة ما بين كانون الثاني إلى أيار 2019، وكانت الصادرات من بيلاروسيا 12.6 مليون دولار، لافتاً إلى أن بيلاروسيا وقعت بروتوكولاً خاصاً لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية وتوريدها بشكل متبادل مع الدولة السورية.