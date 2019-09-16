برجك اليوم – الثلاثاء 17 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان استفد من صبرك وحكمتك لتحصل على حقوقك وابتعد عن التبذير والإسراف حيث لا يجب، فقد تضطر لصرف أموال إضافية بسبب متطلبات عائلية فأعد النظر في مصاريفك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت مشرق ومتفائل وتتنقل من مكان إلى آخر بكل الحماس اللازم والديناميكية واللطف، لأنك تنطلق بفرح وبمساعدة كبيرة من كل الكواكب وبدعم من محيطك لتحقق النجاح.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اليوم قد يحمل بعض النزاعات فكن حريصاً كي لا تتأذى علاقاتك أو صداقاتك، لذلك أتمنى ألا تدخل في تفاصيل صغيرة من قيل وقال بأمور صغيرة لأنك تستطيع تجاوزها.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يساعدك حدسك وإصرارك لتقديم الأفكار في وقتها المناسب لانتزاع الانتصار، وربما تفاوض المحيط لإيجاد قاسم مشترك بينك وبين أصدقاء أو تحاول إيجاد صيغة تفاهم.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تتضايق من إزعاجات بسبب شخص لا يفهم في أمورك ولكنه يتدخل ويزعجك بملاحظاته، لأن اليوم قد يحمل قليلاً من التعب الصحي أو بعض الصدامات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول فترة ممتازة لمقابلة أناس جدد والتعرف على أجواء جديدة تفيدك عملياً أو جمعية فكرية أو نشاط ثقافي هو ما يشغلك أو تجمع مرح فاليوم للنقاشات والحوارات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تسعد لأن المحيط يفهمك ويدعمك والظروف تساعدك وقد يتدخل أشخاص تعرفهم، ويعرفون قدراتك لدعم مواقفك أو لمساعدتك مالياً ومعنوياً ومساعدات لأمور مهنية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تشعر أنك على الدرب الصحيح رغم العراقيل الصغيرة وجهدك هو المشجع، ولكنك قد تؤجل قراراً مهماً لأنك تستشير من حولك فلا تتأخر في القرار ونظم مواعيدك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أهم ما يجب أن تفعله أن تنظم واجباتك حسب أولوياتك لكي لا تعمل أكثر من طاقتك، فاليوم للمسؤوليات الطارئة ولاحظ كم أن العمل كثير والراحة قليلة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اختر من تستطيع الاعتماد عليه والذي يستطيع منحك الأمان والراحة للمستقبل، وقد تستطيع أن تحسن مركزك في العمل وخاصة أنك تقوم بواجباتك والتزاماتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا توجه ملاحظات جارحة للآخرين بلا داع وحاول أن تبحث عن السلام والهدوء، فأنت تعاني تشوش أفكار لذلك حاول أن تسمع لنصائح أصدقائك ممن تثق بهم.