سنغافورة تشهد أسوأ ضباب دخاني

أظهرت بيانات وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة أن جودة الهواء تدهورت لمستويات ضارة بالصحة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ما ينذر بتفاقم خلاف إقليمي بشأن التعامل مع حرائق الغابات.

وفي كل موسم جاف، يؤدي الدخان المتصاعد من حرائق تهدف إلى تهيئة الأراضي لزراعات زيت النخيل وغيرها من المحاصيل في إندونيسيا إلى سحب كثيفة في سماء أغلب المنطقة وهو ما يثير مخاوف بشأن الصحة العامة ويصيب شركات السياحة والطيران بالقلق.

وسجل مؤشر التلوث المعياري في 24 ساعة، الذي تعتمد عليه وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة، قراءة تتراوح بين 87 و106 في فترة بعد الظهيرة. وتخطي الرقم للمئة يعتبر معدلاً ضاراً بالصحة.

وأظهرت البيانات أنها المرة الأولى التي يتخطى فيها هذا المؤشر حاجز المئة منذ آب 2016.

وقالت الوكالة في بيان «هناك تدهور في معدلات الضباب في سنغافورة بعد ظهيرة اليوم».

وأضافت «يرجع ذلك إلى تأثير هبوب الرياح في المنطقة القريبة ما أدى لوصول المزيد من الضباب الدخاني من سومطرة إلى سنغافورة».

وآثر الكثيرون البقاء في منازلهم مع تخييم ضباب رمادي على أجواء المدينة.

وأغلقت ماليزيا مئات المدارس وأرسلت نصف مليون كمامة إلى ساراواك في الأيام القليلة الماضية بعد تزايد معدلات الدخان لمستويات ضارة بالصحة، كما وصلت جودة الهواء في المدن الإندونيسية الأقرب للحرائق إلى مستويات خطرة وأدى الآلاف صلاة الاستسقاء.