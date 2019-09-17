من عبق السباحة السورية … فراس معلا بطل متميز في المسافات الطويلة

مع بزوغ فجر جديد أشرق في تاريخ السباحة السورية لابد من الإشادة بالسباح البطل فراس معلا الذي أبدع في ميادينها، ونجح وتفوق وتعملق.

في وقفة سابقة استذكرنا أحد أيقونات السباحة السورية البطل العالمي محمد زيتون الذي قضى في ريعان شبابه، واليوم نستذكر وإياكم أبرز إنجازات البطل فراس معلا الذي لا يكل ولا يمل.

اختار الصعب فكان يوظف ويستخدم أقصى طاقاته البدنية والمهارية كي لا تؤثر فيه بشكل سلبي (قبل، بعد، أثناء) المسابقات، كان يتكيف بأدائه في مختلف الظروف والأجواء ويقنع نفسه بأن الحالة المناخية لن تكون سبباً في عدم قدرته على الأداء الأمثل، لذا فهو يعتبر مثالاً حياً ورمزاً يحتذى به لجميع السباحين.

من هذه المزايا جاء وصفه بأيقونة السباحة السورية التي سطرها بإنجازات غنية خالدة وباقية لا تبرح نفوسنا نذكرها فنفتخر بها، ويتغنى الأجيال بها نشوة حتى أصبح مصدر إلهام كل رياضي ومثلاً ونبراساً رسمه على جبين الوطن بعزة وفخار وأصبحت رايات الوطن سورية خفاقة في المحافل الدولية.

ونتيجة للجهد المبذول ولما يتمتع به هذا البطل من إبداع وطموح خلاق استحق التكريم اللائق وحظي بلقاء سيد الوطن الرئيس بشار حافظ الأسد أكثر من مرة هذا العام لأنه يعتبر سفير سورية الرياضي الذي أشادت به معظم القيادات الرياضية والرسمية في العالم.

أبرز إنجازاته

عام 1990 أحرز المركز الأول في سباق كابري نابولي بزمن قدره 7.36.56 سا.

عام 1991 أحرز المركز الثاني في سباق لوزان- إيفيان بسويسرا.

عام 1991 وحتى عام 2003 المراكز الأولية في بطولة العرب للمسافات الطويلة.

عام 2000 المركز الأول في بطولة العالم بكندا لمسافة 10 كم.

عام 2001 المركز الأول في سباق الأمل الأول للجامعات العربية الذي أقيم بالشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية لمسافة 7 كم بزمن قدره 1.29.45 سا.

عام 2002 ذهبية آسيا بقطر (فرق).

عام 2002 عبور المانش ذهاباً وإياباً.

عام 2002 بطل آسيا وثاني آسيا 2004.

أحرز مراكز أولى في السباقات الدولية التي جرت في كل من مصر، الأرجنتين، الكويت، اليونان، كرواتيا.

وفي عام 2007 كان أهم إنجازاته حيث يعد السباح الأول في العالم الذي نجح في السباحة بين قارتي أوروبا وآسيا لمسافة 124 كم خلال 42 ساعة متواصلة (قبرص، اللاذقية).

عام 2019 المركز الثاني في بطولة العالم بكوريا الجنوبية لمسافة 3 كم بزمن قدره 37.04 دقيقة.

عام 2017 برونزية ببطولة العالم للماسترز في هنغاريا بزمن 40.40 دقيقة.

عام 2018 ذهبية وفضية في سلوفينيا.

عام 2019 ذهبية عربية بتونس لمسافة 3 كم.

عام 2019 ذهبية عربية للماسترز بتونس لمسافة 5 كم.

والأهم من كل ذلك أن عزيمة سباحنا لا تلين مطلقاً في كل مشاركة متطلعاً إلى المزيد من الألقاب.

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