مفاضلة منح الجامعات الخاصة خلال النصف الأول من الشهر القادم … بابا لـ«الوطن»: إعدادها بشكل مفصل ضمن شروط وآلية متبعة للقبول

كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص الدكتور شكري بابا لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة من الوزارة للعمل على إعداد إعلان المفاضلة على منح الجامعات الخاصة متضمنة عدد المقاعد المخصصة لمصلحة وزارة التعليم العالي وذلك بهدف استفادة الطلاب من المقاعد ممن لم يتسن لهم التسجيل في مفاضلة القبول العام والموازي بالتخصص الذي يرغبون به لاستكمال دراستهم الجامعية في إحدى الجامعات الخاصة.

ولفت بابا إلى أن عدد المقاعد سيتوضح قريباً من خلال الأعداد المخصصة وبحسب عدد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعدلات المحددة لكل تخصص من التخصصات الدراسية المقررة ضمن إعلان مفاضلة المنح المقرر إصداره قريباً، مبيناً أنه من المتوقع أن يصدر إعلان المفاضلة بشكل مفصل نحو منتصف الشهر القادم وذلك بعد صدور نتائج مفاضلة القبول العام وصدور مفاضلة التعليم الموازي، ليصار إلى رصد وضع كل طالب من الطلاب لماهية الاستفادة من المفاضلة المعلن عنها من التعليم العالي بشكل كامل.

ونوه معاون وزير التعليم العالي بالعمل على استكمال جميع التجهيزات اللازمة والإعداد للمفاضلة من قبل الوزارة، على أن يكون التفاضل ضمن الحدود الدنيا بين مختلف الطلاب للقبول في 22 جامعة خاصة، على أن يتم وضع إعداد الشروط الخاصة بالمنح.

وأضاف بابا أن التفاضل يتم حسب معدل الطالب والشهادة الثانوية الحديثة والرغبات والاختصاصات بما فيه الحد الأدنى للتفاضل من الوزارة لكل جامعة من الجامعات الخاصة، على أن يتم بعدها قبول الطلاب المسجلين واستفادتهم من المنحة كل حسب معدله.

وتنص الشروط والآلية المتبعة بموجب المفاضلة أنه لا يحق للطالب التسجيل في الجامعة الحكومية إذا كان قبل فيها ولم يسجل بعد، كما تتضمن ما يخص الفرع العلمي والأدبي لأبناء الشهداء، والفرع الأدبي والعلمي لذوي الإعاقة، على أن تعلن الوزارة عن شروط التقدم للاستفادة من المنح المجانية المقدمة للعام الدراسي 2019-2020 للطلاب السوريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها لدراسة المرحلة الجامعية الأولى في الاختصاصات المحددة.

ويحق للطالب المقبول أو المسجل في الجامعة الحكومية (عام أو مواز) التقدم إلى المفاضلة مهما كان قبوله بالجامعة الحكومية، وكل طالب يقبل في المنحة يرقن قيده في الجامعة الحكومية إذا كان مسجلاً فيها، على أن يتم قبول نسبة من المقاعد لذوي الشهداء وللمعوقين، وذلك من أصل المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، بهدف إتاحة الفرصة لهم بالتسجيل على المفاضلة.

علماً أنه يتم ترقين قيد الطالب في الجامعة الحكومية وذلك في حال كان من المقبولين عند صدور النتائج النهائية للمقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، وبذلك يستفيد من المنحة.

هذا ويتم قبول الطلاب بحسب مجموع درجات الثانوية الحاصلين عليها الطالب بإحدى دورتي عام 2018، على أن يختار لغة أجنبية واحدة (إنكليزي- فرنسي)، مع طي درجة مادة التربية الدينية، منوهاً بأنه بعد ذلك يحسب المجموع من 2400 درجة للفرع العلمي و2200 درجة للفرع الأدبي ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها، مع اشتراط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل لا يقل عن 50 بالمئة في الشهادة الثانوية.