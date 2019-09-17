شؤون محلية

مدارس طرطوس تعاني من نقص كتب الإنكليزية

| طرطوس- الوطن

الأربعاء, 18-09-2019

يشتكي أهالي الطلاب في محافظة طرطوس من فقدان كتب اللغة الإنكليزية لطلاب الأول والثاني والثالث للتعليم الأساسي إضافة لكتاب الأول والثاني الثانوي لمادة الفرنسي رغم أن العام الدراسي بدأ وأصبح الطلاب على مقاعد الدراسة.
مدير فرع المطبوعات والكتب المدرسية في طرطوس سليمان إبراهيم أكد لـ«الوطن» أن كتاب مادة اللغة الفرنسية لطلاب الأول والثاني الثانوي أصبح متوفراً الآن في المستودعات مبيناً أنه في بداية العام الدراسي يقوم الفرع بتسليم الكتب المقررة للمدارس بما فيها مدارس المرحلة الثانوية وقد تم تسليم كتاب اللغة الفرنسية إلى جميع مدارس المحافظة.
وعن شكاوى المواطنين من عدم توافر هذه الكتب أشار مدير الفرع إلى أنها لم تكن متوافرة في مستودعات البيع الإفرادي فقط نظراً لترحيلها إلى المدارس ولكن تم تدارك النقص، والكتب حالياً متوافرة في جميع مستودعات المحافظة للبيع بشكل إفرادي والفرع مستمر بالعمل أيام العطل الرسمية بما فيها يوما الجمعة والسبت ويقوم باستجرار الكتب المقررة للفصل الثاني لوضع الكتاب المدرسي بين أيدي الطلاب مع أول يوم دراسة للفصل الثاني مبيناً أنه يتم التنسيق بشكل كامل مع مديرية التربية بطرطوس لتفعيل عمل أمناء المكتبات في المدارس بهدف مراجعة المستودع المختص لتدارك أي نقص في المدرسة.
وبيّن إبراهيم أنه تم البدء بتأمين كتب الشهادتين مع بداية الشهر الخامس وبقية الصفوف مع بداية العام الدراسي حيث تم توزيع أكثر من مليونين و27 ألف كتاب مدرسي على مدارس المحافظة إلا أن كتب اللغة الإنكليزية لطلاب الأول والثاني والثالث للتعليم الأساسي لا تزال غير متوافرة حتى الآن، على حين تم تأمين كتاب الأول والثاني الثانوي لمادة الفرنسي.

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